Си Цзиньпин Шольцу о войне в Украине: Важно не допустить обострения до точки невозврата

Китайский лидер Си Цзиньпин в телефонном разговоре с германским канцлером Олафом Шольцем заявил во время обсуждения полномасштабной войны России против Украины, что "важно приложить все усилия, чтобы не допустить обострения или разрастания конфликта до точки невозврата". Сообщение о переговорах опубликовал МИД КНР.

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Там уточнили, что у лидеров состоялся "обстоятельный и откровенный" обмен мнениями по ситуации, а Си подчеркнул, что Китай "по-своему работает над укреплением мира и разрядкой напряженности".

Си посетовал на "сложные изменения в международном ландшафте" и "заметный рост трудностей и вызовов для глобальной безопасности", говорил о "необходимости привнести больше стабильности".

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По мнению Пекина, Европа должна проявить "историческую ответственность и политическую мудрость", "помнить" о долгосрочной стабильности Европы и "ответственно продвигать решение".

"Безопасность Европы должна быть в руках самих европейцев. Китай поддерживает Европу в ее позитивной роли в продвижении мирных переговоров и в конечном итоге в создании сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", – написали в китайском МИД со слов лидера КНР.

Си заявил Шольцу, что "поддерживает стратегическую автономию ЕС" – без влияния "третьей стороны".

Сообщение немецкой стороны о разговоре лидеров пока нет.

30 апреля 2022 года глава МИД Кулеба выразил надежду в интервью китайскому агентству, что Пекин не будет "подливать масла в огонь": Украина надеется, что Китай будет призывать РФ к прекращению войны.

В начале мая Китай заявил о своей позиции по войне: "Беспристрастна, объективна, безупречна".

6 мая глава ОП Ермак посетовал, что "пока не слышали о готовности Китая к разговору о гарантиях безопасности Украины".

Китай приказал правительству и госкорпорациям избавиться от иностранных компьютеров.

Евгений Пилипенко

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