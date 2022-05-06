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Пока не слышали о готовности Китая к разговору о гарантиях безопасности Украины – Ермак

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 09:37
Пока не слышали о готовности Китая к разговору о гарантиях безопасности Украины – Ермак - Фото
Андрей Ермак (фото - пресс-служба Офиса президента)

И для Украины, и для Китая "было бы важно" стать одним из гарантов безопасности Украины по будущему международному соглашению, которое сейчас разрабатывают в Офисе президента, но Пекин пока не выражал готовности участвовать. Об этом рассказал РБК-Украина глава ОП Андрей Ермак.

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"Пока мы публично со стороны Китая не слышали об их готовности к такому разговору. Контакты, безусловно есть", – отметил он.

Ермак надеется, что когда появится некий черновой вариант соглашения, "тогда Китай может включиться".

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"Китай – серьезный игрок на международной арене, у нас самый большой товарооборот с ними, и я считаю, и для Китая, и для Украины это было бы важно. Но это будет позиция суверенного государства", – подчеркнул глава ОП.

  • Среди стран-гарантов своей безопасности Украина хотела бы видеть все страны, которые являются постоянными членами СБ ООН (Британия, КНР, США, Франция и оккупант-Россия), а также ФРГ, Турцию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль и Индию.
  • 2 апреля глава украинской делегации на переговорах с РФ Арахамия заявил, что переговоры с КНР "идут труднее всего" по сравнению с другими странами.
  • 30 апреля глава МИД Кулеба выразил надежду в интервью китайскому агентству, что Пекин не будет "подливать масла в огонь": Украина надеется, что Китай будет призывать РФ к прекращению войны.
  • В начале мая Китай заявил о своей позиции по войне: "Беспристрастна, объективна, безупречна".
Евгений Пилипенко
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Китай война переговоры КНР андрей ермак гарантии безопасности
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