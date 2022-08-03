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Зеленский призвал Китай "вступить в единый мир" и выступить против России

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 13:53
Зеленский призвал Китай
Глава КНР Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский призвал Китай выступить против России на фоне полномасштабной войны в Украине вместе с "единым миром". Об этом он заявил, отвечая на вопросы студентов Австралийского национального университета в среду, цитирует его CNN.

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По его словам, КНР следовало бы "вступить в единый" мир и выступить против РФ, которая ведет полномасштабную войну против Украины. 

Зеленский отметил, что "нейтралитет Пекина лучше, чем если бы Китай присоединился к России", а также предположил, что "нация и народ Китая сделают разумный выбор".

Президент также сказал, что важно то, чтобы Китай не помогал России. О состоянии отношений Украины с Россией в будущем он заявил, что "это зависит только от РФ и этот вопрос касается только их". 

Читайте также: "Будет трудно". Си Цзиньпин отказался приехать в Россию по приглашению Путина — Yomiuri 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский Россия Китай война
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