Зеленский призвал Китай "вступить в единый мир" и выступить против России

Президент Владимир Зеленский призвал Китай выступить против России на фоне полномасштабной войны в Украине вместе с "единым миром". Об этом он заявил, отвечая на вопросы студентов Австралийского национального университета в среду, цитирует его CNN.

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По его словам, КНР следовало бы "вступить в единый" мир и выступить против РФ, которая ведет полномасштабную войну против Украины.

Зеленский отметил, что "нейтралитет Пекина лучше, чем если бы Китай присоединился к России", а также предположил, что "нация и народ Китая сделают разумный выбор".

Президент также сказал, что важно то, чтобы Китай не помогал России. О состоянии отношений Украины с Россией в будущем он заявил, что "это зависит только от РФ и этот вопрос касается только их".

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Дмитрий Гриниченко

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