Зеленский призвал Китай "вступить в единый мир" и выступить против России
Президент Владимир Зеленский призвал Китай выступить против России на фоне полномасштабной войны в Украине вместе с "единым миром". Об этом он заявил, отвечая на вопросы студентов Австралийского национального университета в среду, цитирует его CNN.
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По его словам, КНР следовало бы "вступить в единый" мир и выступить против РФ, которая ведет полномасштабную войну против Украины.
Зеленский отметил, что "нейтралитет Пекина лучше, чем если бы Китай присоединился к России", а также предположил, что "нация и народ Китая сделают разумный выбор".
Президент также сказал, что важно то, чтобы Китай не помогал России. О состоянии отношений Украины с Россией в будущем он заявил, что "это зависит только от РФ и этот вопрос касается только их".
- Официальные лица США проявляют "осторожный оптимизм" в отношении позиции Китая по Украине, осуждая его риторическую поддержку России, но не видя признаков того, что Пекин подкрепляет свои слова материальной поддержкой агрессора.
- Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна всегда была "тверда и настойчива в поощрении мира и переговоров".
- Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что Китай пока что занимает "более нейтральную" позицию по тотальной войне России против Украины, и это "вряд ли" изменится в плохую для Сил обороны сторону до конца года.
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