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Глава военной разведки Буданов оценил опасность Китая как потенциального союзника России

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 12:38
Глава военной разведки Буданов оценил опасность Китая как потенциального союзника России - Фото
Си Цзиньпин (фото - ЕРА)

Китай пока что занимает "более нейтральную" позицию по тотальной войне России против Украины, и это "вряд ли" изменится в плохую для Сил обороны сторону до конца года. Такое мнение, подчеркивая, что оно личное, высказал РБК-Украина начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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"На данном этапе все же я бы сказал, что позиция Китая более нейтральна в этом вопросе", – отметил он.

На вопрос, стоит ли Украине опасаться, что в дальнейшем позиция изменится в более негативную для нее сторону, глава военной разведки сказал, что "до конца года, думаю, что не стоит".

"Но это мое сейчас личное мнение, базируясь на ситуации по состоянию на сейчас", – добавил Буданов.

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Евгений Пилипенко
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Китай война геополитика Кирилл Буданов
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