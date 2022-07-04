Глава военной разведки Буданов оценил опасность Китая как потенциального союзника России
Китай пока что занимает "более нейтральную" позицию по тотальной войне России против Украины, и это "вряд ли" изменится в плохую для Сил обороны сторону до конца года. Такое мнение, подчеркивая, что оно личное, высказал РБК-Украина начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
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"На данном этапе все же я бы сказал, что позиция Китая более нейтральна в этом вопросе", – отметил он.
На вопрос, стоит ли Украине опасаться, что в дальнейшем позиция изменится в более негативную для нее сторону, глава военной разведки сказал, что "до конца года, думаю, что не стоит".
"Но это мое сейчас личное мнение, базируясь на ситуации по состоянию на сейчас", – добавил Буданов.
- 15 июня глава КНР Си Цзиньпин обсудил с Путиным Украину, сказал, что Китай "за мир во всем мире".
- В середине июня Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. 22 июня Белый дом заявил, что это свидетельствует о его поддержке РФ в вопросе Украины. В целом Госдеп не считает позицию Китая по российско-украинской войне нейтральной.
- 30 июня Китай назвал новую стратегию НАТО "безответственной".
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