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Буданов об увеличении ракетных обстрелов со стороны РФ: Сменился руководитель "операции"

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 11:06
Буданов об увеличении ракетных обстрелов со стороны РФ: Сменился руководитель
Фото: EPA

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что увеличение ракетных обстрелов со стороны России связано с изменением командующего российскими силами в Украине. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

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"Никакой конспирологии или каких-либо дальновидных планов здесь нет. Сменился руководитель, как они говорят, "специальной военной операции" в Украине, им стал командующий воздушными силами. Он умеет воевать бомбардировщиками и ракетами, вот он делает то, что умеет", — сказал Буданов.

Он добавил, что Россия стала чаще использовать для обстрелов старые советские ракеты Х-22 с низкой точностью, но ее это полностью устраивает.

На вопрос, как долго будет оставаться ракетная угроза России, Буданов ответил: "К сожалению, она есть на данном этапе". Он заверил, что разведка владеет информацией о том, сколько ракет еще есть у России, но она не для распространения.

  • 9 апреля стало известно, что руководить российскими войсками в Украине назначили командующего Южного военного округа генерала Александра Дворникова, имеющего большой опыт боевых действий в Сирии. Но в конце мая или начале июня его отстранили от командования.
  • По неофициальной информации, вместо Дворникова российским вторжением теперь якобы командует генерал Геннадий Жидко.
Андрей Водяный
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война гур мо ракетный обстрел Кирилл Буданов
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