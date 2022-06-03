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Дворников отстранен от командования российским вторжением в Украину – CIT

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 20:44
Дворников отстранен от командования российским вторжением в Украину – CIT - Фото
Геннадий Жидко (скриншот с видео)

Основатель проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев со ссылкой на свои источники среди российских военных сообщил, что генерала Александра Дворникова отстранили от командования российским вторжением в Украину. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала российского блогера Майкла Наки.

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По его словам, более недели назад команда CIT от источников среди российских солдат узнала, что вместо Дворникова "спецоперацией" начал командовать генерал Геннадий Жидко.

Жидко, по словам Левиева, – бывший командующий восточным военным округом РФ, а сейчас заместитель министра обороны РФ по военно-политической работе.

"По сути, это такой главный замполит, главный политрук", – сказал Левиев.

  • 9 апреля стало известно, что руководить российскими войсками в Украине назначен командующий Южного военного округа генерал Александр Дворников, обладающий большим опытом боевых действий в Сирии.
  • В британской разведке тогда заявили, что это назначение указывает на проблемы с управлением в армии РФ и эффективность сопротивления украинских сил, которые вынудили Москву пересмотреть планы.
Вадим Ребрина
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Александр Дворников CIT геннадий жидко
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