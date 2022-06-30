UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Китай назвал новую стратегию НАТО безответственной

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 22:26
Китай назвал новую стратегию НАТО безответственной - Фото
Чжао Лицзянь (фото – EPA)

Министр иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что принятая на саммите в Мадриде новая стратегическая концепция НАТО "безответственна" и "поощряет конфликты". Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Лицзянь сказал, что "так называемый концептуальный документ о новой стратегии НАТО не принимает во внимание факты".

По его мнению, новая стратегия "ошибочно определяет Китай как страну, представляющую стратегическую проблему, и очерняет внешнюю политику Китая".

Представитель КНР добавил, что это "безответственно, поощряет конфликты и наполнено мышлением времен холодной войны и идеологическими предрассудками".

В принятом НАТО документе, в частности, говорится: "Заявленные Китайской Народной Республикой (КНР) амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям. КНР использует широкий спектр политических, экономических и военных инструментов для увеличения своего глобального присутствия и проецирования мощи, сохраняя при этом непрозрачность в отношении своей стратегии, намерений и военного наращивания".

Читайте также: США ввели санкции против пяти китайских компаний за поставку военных товаров в Россию

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай нато
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 