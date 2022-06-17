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Госдеп не считает позицию Китая по российско-украинской войне нейтральной

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 05:54
Госдеп не считает позицию Китая по российско-украинской войне нейтральной - Фото
Фото: Госдеп США

Государственный департамент США не считает позицию Китая в российско-украинской войне нейтральной, заявил его спикер Нед Прайс.

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"Мы обеспокоены тем, что Китай склоняется на сторону России. Мы обратили внимание на заявления КНР о том, что Китай нейтрален. Но его поведение, его риторика, его действия свидетельствуют о чем угодно, но не об этом", — сказал Прайс.

По словам дипломата, пророссийская позиция Китая прослеживается с самого начала конфликта. Он напомнил, что в начале февраля, когда Россия уже стащила к границам Украины свою армию, Китай заявил о стратегическом партнерстве с Россией.

"Прошло более трех месяцев вторжения России в Украину, а Китай до сих пор на стороне России, несмотря на все зверства, несмотря на насилие и гибель людей, несмотря на глобальные последствия, в том числе дефицит продовольствия", — сказал Прайс.

"Тот факт, что КНР во многом до сих пор отрицает произошедшие в Украине зверства, говорит о партнерстве и выборе, сделанном КНР", — добавил он.

Андрей Водяный
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Россия Китай США война Нед Прайс
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