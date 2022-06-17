Госдеп не считает позицию Китая по российско-украинской войне нейтральной

Государственный департамент США не считает позицию Китая в российско-украинской войне нейтральной, заявил его спикер Нед Прайс.

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"Мы обеспокоены тем, что Китай склоняется на сторону России. Мы обратили внимание на заявления КНР о том, что Китай нейтрален. Но его поведение, его риторика, его действия свидетельствуют о чем угодно, но не об этом", — сказал Прайс.

По словам дипломата, пророссийская позиция Китая прослеживается с самого начала конфликта. Он напомнил, что в начале февраля, когда Россия уже стащила к границам Украины свою армию, Китай заявил о стратегическом партнерстве с Россией.

"Прошло более трех месяцев вторжения России в Украину, а Китай до сих пор на стороне России, несмотря на все зверства, несмотря на насилие и гибель людей, несмотря на глобальные последствия, в том числе дефицит продовольствия", — сказал Прайс.

"Тот факт, что КНР во многом до сих пор отрицает произошедшие в Украине зверства, говорит о партнерстве и выборе, сделанном КНР", — добавил он.

12 июня китайский министр обороны Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин заинтересован в скорейшем прекращении войны в Украине, но добавил, что "максимальное давление и санкции" Запада против России якобы этому не способствуют, а лишь усугубляют ситуацию. По его мнению, о прекращении войны договариваться с Россией должны США и НАТО.

Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что заинтересован, чтобы Китай не поддерживал РФ, а заставил ее прекратить войну.

Андрей Водяный

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