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Покупка Китаем российской нефти говорит о его поддержке РФ в вопросе Украины – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 02:27
Покупка Китаем российской нефти говорит о его поддержке РФ в вопросе Украины – Белый дом - Фото
Джон Кирби (Скриншот видео)

Покупка Китаем российской нефти является еще одним примером растущего сотрудничества между этими странами, в то время как Запад пытается воздействовать на Москву санкциями из-за войны в Украине. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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"Я думаю, что это всего лишь часть готовности Китая продолжать идти вместе с Россией. И мы рассматриваем это как еще один пример растущего сотрудничества между Китаем и Россией относительно Украины", – сказал Кирби, отвечая на вопрос о покуке Пекином российской нефти.

Он напомнил, что США с самого начала призывали Китай проявить ответственность и присоединиться к остальному миру в осуждении того, что Россия делает в Украине, и во введении санкций против России за это.

"И смотрите, это еще один пример того, как действительно взаимосвязана глобальная безопасность. Речь идет не только о безопасности на европейском континенте. Это связано, то, что происходит в Украине – это прекрасный пример того, как это связано с национальной безопасностью – с интересами нашей национальной безопасности, а также с интересами союзников и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе", – подчеркнул представитель Белого дома.

Читайте также: Госдеп не считает позицию Китая по российско-украинской войне нейтральной

Наталия Медведева
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джон кирби Китай нефть санкции
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