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"Будет трудно". Си Цзиньпин отказался приехать в Россию по приглашению Путина — Yomiuri

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 12:22
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Китайский лидер Си Цзиньпин отказался посетить Россию по предложению российского диктатора Владимира Путина, сославшись на ограничения, вызванные коронавирусом. Об этом сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на собственные дипломатические источники.

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Дипломатические источники в Пекине сообщили, что во время телефонного разговора с Си Цзиньпином 15 июня Путин пригласил его посетить Россию, однако китайский лидер сказал, что "в ближайшем будущем будет трудно" приехать в РФ. 

Путин и Си Цзиньпин встречались в Пекине 4 февраля накануне полномасштабного вторжения России в Украину, однако, как отмечает издание, настала очередь лидера Китая посетить Россию в рамках "дипломатических церемоний".

Журналисты допускают, что Си Цзиньпин пытается "стабилизировать не только внутреннюю среду, но и внешнюю в преддверии съезда Коммунистической партии", а также избежать углубления конфликта со США и Европой, которые усиливают давление на Россию из-за экономических санкций. 

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Дмитрий Гриниченко
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Россия Китай владимир путин си цзиньпин
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