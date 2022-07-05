"Будет трудно". Си Цзиньпин отказался приехать в Россию по приглашению Путина — Yomiuri
Китайский лидер Си Цзиньпин отказался посетить Россию по предложению российского диктатора Владимира Путина, сославшись на ограничения, вызванные коронавирусом. Об этом сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на собственные дипломатические источники.
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Дипломатические источники в Пекине сообщили, что во время телефонного разговора с Си Цзиньпином 15 июня Путин пригласил его посетить Россию, однако китайский лидер сказал, что "в ближайшем будущем будет трудно" приехать в РФ.
Путин и Си Цзиньпин встречались в Пекине 4 февраля накануне полномасштабного вторжения России в Украину, однако, как отмечает издание, настала очередь лидера Китая посетить Россию в рамках "дипломатических церемоний".
Журналисты допускают, что Си Цзиньпин пытается "стабилизировать не только внутреннюю среду, но и внешнюю в преддверии съезда Коммунистической партии", а также избежать углубления конфликта со США и Европой, которые усиливают давление на Россию из-за экономических санкций.
- Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что Китай пока что занимает "более нейтральную" позицию по тотальной войне России против Украины, и это "вряд ли" изменится в плохую для Сил обороны сторону до конца года.
- 15 июня Си Цзиньпин обсудил с Путиным ситуацию в Украине, сказал, что Китай "за мир во всем мире".
- 30 июня Китай назвал новую стратегию НАТО "безответственной".
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