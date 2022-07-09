Блинкен поговорил с китайским коллегой об Украине. Есть "осторожный оптимизм" – Barron's

Официальные лица США проявляют "осторожный оптимизм" в отношении позиции Китая по Украине, осуждая его риторическую поддержку России, но не видя признаков того, что Пекин подкрепляет свои слова материальной поддержкой агрессора. Об этом говорится в статье журнала Barron's о встрече глав внешней дипломатии США и Китая на полях саммита министров иностранных дел G20 на индонезийском острове Бали.

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Как выразился один чиновник, знакомый с ходом переговоров, "что поразило, так это то, насколько взвешенным и как бы сдержанным" был Китай, когда речь шла об Украине.

Чиновник на условиях анонимности сообщил, что глава МИД КНР Ван И не сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену о "каком-либо полном одобрении или каком-либо сигнале, что Китай и Россия заключили некий пакт".

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Это была их первая личная встреча с октября 2021 года. Накануне глава Госдепа сказал, что "мы очень надеемся на продуктивный и конструктивный разговор", а Ван И отметил, что лидер Китая верит в сотрудничество и "взаимное уважение".

"Китай и США – две крупные страны, поэтому нужно, чтобы они поддерживали нормальные обмены. Нам необходимо работать вместе, чтобы эти отношения продолжали развиваться по правильному пути", – сказал глава МИД КНР.

Главы дипломатии США и Китая выразили сдержанную надежду на купирование напряженности в отношениях этих двух мировых держав. Ожидается, что в ближайшие недели они будут готовить переговоры между руководителем Китая Си Цзиньпином и американским президентом Джо Байденом, которые должны состояться по видеосвязи.

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Даже китайская государственная газета Global Times, критикующая США, написала, что наращивание дипломатических усилий "подчеркнуло консенсус двух сторон в отношении недопущения эскалации конфронтации".

"Официальные лица США прекрасно понимают, что любой мини-медовый месяц с Китаем может быть мимолетным", – подытожили в издании.

Евгений Пилипенко

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