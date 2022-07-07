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"Наибольшая угроза". Главы ФБР и МИ-5 сделали "беспрецедентное заявление" о шпионаже Китая

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 06:49
Кен Маккаллум и Кристофер Рей (фото - FBI)

Китай несет наибольшую долгосрочную угрозу экономической  и национальной безопасности западных стран из-за кражи технологий, кибератак и усилий Пекина по влиянию за рубежом. Такое "беспрецедентное совместное предупреждение" сделали в Лондоне директор ФБР США Кристофер Рэй и генеральный директор британской разведки МИ-5 Кен Маккаллум, пишет The Guardian.

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"Мы постоянно видим, что именно китайское правительство представляет наибольшую долгосрочную угрозу нашей экономической и национальной безопасности, и под "нашими" я подразумеваю обе наши страны, а также наших союзников в Европе и других странах", – сказал Рэй.

Он утверждает, что китайское правительство "настроено на кражу ваших технологий, которые двигают отрасль, и использует их, чтобы подорвать ваш бизнес и доминировать на вашем рынке".

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Маккалум добавил, что руководители ФБР и МИ-5 впервые выступили на одной публичной платформе, чтобы послать сигнал "о масштабной общей проблеме – Китае". По его словам, МИ-5 проводит в семь раз больше расследований в отношении Китая, чем это было четыре года назад.

Он также отметил, что китайское правительство и его "скрытое давление по всему миру" представляют собой "самую важную проблему, с которой мы сталкиваемся".

"Это может показаться абстрактным. Но это реально, и это неотложно. Нам нужно говорить об этом. Нам нужно действовать", – сказал он.

Представитель посольства США в Вашингтоне Лю Пэнъюй в комментарии AP отверг обвинения западных лидеров, назвав их беспочвенными. Он также утверждает, что Китай "решительно выступает против всех форм кибератак и борется с ними".

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Марк Сировой
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Кристофер Рей Китай технологии шпионаж фбр кибератаки ми-5 Кен Маккаллум
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