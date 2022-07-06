Блинкен планирует откровенный разговор с китайским коллегой о войне в Украине – Bloomberg

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет откровенный разговор о войне в Украине со своим китайским коллегой Ваном И во время саммита G20 в Индонезии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

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6 июля Блинкен отправляется на Бали для участия во встрече министров иностранных дел стран Большой двадцатки.

"У нас был ряд переговоров на высшем уровне с нашими китайскими коллегами о том, чего мы ожидаем не только от Китайской Народной Республики, но и от всех ответственных членов международного сообщества в отношении жестокого вторжения России в Украину", – заявил помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк.

"Думаю, это будет еще одна возможность откровенно обменяться мнениями по этому поводу и выразить наши ожидания относительно того, что мы ожидаем от Китая в отношении Украины", – добавил он.

Блинкен встретится с Ваном в субботу, 9 июля, это будет первая личная встреча между ними с октября.

По словам помощника госсекретаря, Блинкен на встрече с Ваном подчеркнет приверженность США интенсивной дипломатии с Пекином и ответственному управлению острой конкуренцией между двумя странами.

Критенбринк добавил, что США хотят сделать все возможное, чтобы предотвратить любую ошибку, которая может непреднамеренно привести к конфликту и конфронтации.

15 июня Си Цзиньпин обсудил с Путиным ситуацию в Украине, сказал, что Китай "за мир во всем мире".

30 июня Китай назвал новую стратегию НАТО "безответственной".

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Наталия Медведева

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