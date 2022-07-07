Контрразведка США предупредила об усилении Китаем операций влияния

Агентство контрразведки США предупредило государственных и региональных чиновников, что Китай активизирует операции влияния, направленные на манипулирование ими, чтобы заставить Вашингтон проводить более дружественную Пекину политику. Об этом говорится новом бюллетене Национального центра контрразведки и безопасности, который разослали американским чиновникам, передает Reuters.

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"Китай понимает, что государственные и региональные лидеры США пользуются определенной степенью независимости от Вашингтона, и может попытаться использовать их в качестве доверенных лиц для продвижения национальной политики США, которую хочет Пекин", – говорится в бюллетене.

Как отмечается, Пекин использует различные средства манипулирования чиновниками.

Сообщается, что операции влияния КНР могут вводить в заблуждение и использовать принуждение, а кажущиеся безобидными возможности для бизнеса иногда маскируют политические планы Китая.

По данным контрразведки США, Китай использует подставные группы, такие как Китайская народная ассоциация дружбы с зарубежными странами, которая культивирует "братские" отношения между Пекином и населенными пунктами США.

Национальная ассоциация за мирное воссоединение Китая, пропагандирует китайско-американскую дружбу, но отстаивает взгляды Пекина на Тайвань в письмах членам Конгресса и другим чиновникам.

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Наталия Медведева

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