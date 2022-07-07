UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Контрразведка США предупредила об усилении Китаем операций влияния

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 05:31
Контрразведка США предупредила об усилении Китаем операций влияния - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Агентство контрразведки США предупредило государственных и региональных чиновников, что Китай активизирует операции влияния, направленные на манипулирование ими, чтобы заставить Вашингтон проводить более дружественную Пекину политику. Об этом говорится новом бюллетене Национального центра контрразведки и безопасности, который разослали американским чиновникам, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Китай понимает, что государственные и региональные лидеры США пользуются определенной степенью независимости от Вашингтона, и может попытаться использовать их в качестве доверенных лиц для продвижения национальной политики США, которую хочет Пекин", – говорится в бюллетене.

Как отмечается, Пекин использует различные средства манипулирования чиновниками.

Сообщается, что операции влияния КНР могут вводить в заблуждение и использовать принуждение, а кажущиеся безобидными возможности для бизнеса иногда маскируют политические планы Китая.

По данным контрразведки США, Китай использует подставные группы, такие как Китайская народная ассоциация дружбы с зарубежными странами, которая культивирует "братские" отношения между Пекином и населенными пунктами США.

Национальная ассоциация за мирное воссоединение Китая, пропагандирует китайско-американскую дружбу, но отстаивает взгляды Пекина на Тайвань в письмах членам Конгресса и другим чиновникам.

Читайте также: Блинкен планирует откровенный разговор с китайским коллегой о войне в Украине – Bloomberg

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай контрразведка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 