Путин сказал Си Цзиньпину, что понимает его "вопросы и обеспокоенность" по Украине

Во время встречи в Узбекистане главы КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина последний похвалил китайского лидера за его "сбалансированную" позицию по войне против Украины, но заявил, что понимает "вопросы и обеспокоенность по этому поводу". Об этом сообщает Reuters.

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В Самарканде Си Цзиньпин и Путин примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это их первая личная встреча с тех пор, как в феврале Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Китай воздерживается от осуждения российской войны и не называет ее военным вторжением.

"Мы понимаем ваши вопросы и обеспокоенность по этому поводу. В ходе сегодняшней встречи мы, конечно, объясним нашу позицию", – сказал Путин.

Он также заявил китайскому лидеру, что Москва поддерживает политику Пекина "одного Китая" и выступает против "провокаций" США в Тайваньском проливе.

13 сентября высокопоставленный китайский дипломат и член политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи заявил, что отношения КНР и России "всегда были на правильном пути" благодаря Си Цзиньпину и Путину.

Вчера, 14 сентября, во время встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым Си Цзиньпин заявил, что Китай будет и впредь "решительного поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности".

Вадим Ребрина

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