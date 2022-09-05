"В военном плане границы исчезнут". Прогноз от советника Резникова об Украине и НАТО

Если будут реализованы среднесрочные меры, предложенные Украиной союзникам в противостоянии российскому вторжению, "вообще перестанет быть понятным, почему Украина до сих пор не в НАТО". Об этом написал в Facebook внештатный советник министра обороны Алексей Копытько.

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Как выразился аналитик, "в военном плане границы исчезнут", то есть "инициатива вроде как ЕС, но эффект будет такой, что отделение сил обороны Украины от сил обороны Европы/НАТО утратит всякий практический смысл".

"Эти меры – взаимовыгодные. Европе они нужны не меньше, чем нам. Что является гораздо более устойчивым форматом сотрудничества, чем отношение донор-реципиент. В целом взаимодействие с международными партнерами напоминает игру в трехмерные шахматы, потому что масса пересечений. Иерархия взаимодействий условная, это многослойный пирог", – пояснил Копытько.

Первый слой/уровень – США и "Рамштайн" (50+ стран), второй – Британия и союзники, в первую очередь страны Северной Европы ("британское лидерство не такое масштабное, как американское, но очень динамичное"), третий – НАТО, который "годится" как площадка для политической координации усилий, и четвертый – ЕС, играющий большую роль для обеспечения ресурсной устойчивости Украины.

"Отдельно стоит отметить Польшу и государства Балтии", – упомянули у Резникова.

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8 сентября союзники по антипутинской коалиции соберутся на "Рамштайн-5". По словам Копытько, важны не столько сами встречи, сколько то, какая работа происходит под эти саммиты и какая начинается или продолжается по их результатам.

Он напомнил, что "Рамштайн-4" собрался 20 июля, и после этого последовали пакеты помощи США:

22 июля – $270 млн;

1 августа – $550 млн;

8 августа – $1000 млн;

19 августа – $775 млн;

24 августа – $2900 млн.

11 августа состоялась встреча союзников в Копенгагене – там были публично озвучены договоренности на $1,5 млрд "и всякое другое".

"В сентябре будет какая-то другая динамика. То есть абсолютизировать саму встречу не стоит. Важен весь комплекс работы + совпадение условий, на которые мы не влияем", – подытожил он.

Євген Пилипенко

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