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Советник Резникова: Вал фейков об оружии для ВСУ – из-за доверия Запада к Украине

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 10:55
Советник Резникова: Вал фейков об оружии для ВСУ – из-за доверия Запада к Украине - Фото
Военная помощь Канады (фото - Anita Anand)

Физический контроль поставок и использования военной помощи Украине, на теме чего злоумышленники пытаются расшатать альянс Запад–Украина, связан с доступом к арсеналам и боевым частям, то есть он есть только у крайне ограниченного круга лиц. Об этом написал советник главы Минобороны Алексей Копытко, уточнив, что у иностранных доноров Украины нет никакого "недоверия" насчет использования их оружия, несмотря на попытки врага внести раздор в эти отношения.

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Он напомнил, что "в сигналах злодеев красной нитью проводится мысль, что "оружие доходит до границы Польши с Украиной, а что с ним дальше – неизвестно".

Со слов советника, министр Алексей Резников на рубеже марта-апреля обратился к партнерам с просьбой определить комфортный для них формат надзора, потому что "было очевидно, что рано или поздно начнутся спекуляции", и "мы заинтересованы в долгосрочных поставках максимально сложных систем".

Физический контроль – "это вопрос политического решения и протоколов безопасности, по которым работают наши партнеры", пишет он. Копытко утверждает, что донорам было предложено посмотреть на их оружие и на поле боя; часть решилась на это, "кто-то отказался по формальным причинам".

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"Вопрос учета и вопрос физического контроля имеют вполне очевидные режимы ограничений. Никакие волонтеры, общественники, журналисты в принципе не могут обладать какой-либо полной информацией. Поэтому они не могут делать никаких выводов и обобщений", – подчеркнул он.

Советник Резникова уточнил: всей полнотой данных об оружии обладает установленный круг чиновников и военных, украинских и западных, есть также "элементы гражданского контроля", в котором участвуют украинцы и иностранцы с соответствующим допуском.

По его словам, документальный учет будет осуществляться посредством "натовской" программы LOGFAS: "Утвержден план разворачивания. Работа катится, процесс очень измеримый, партнеры его видят и счастливы".

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По словам Копытко, параллельно утверждена еще одна учетно-логистическая программа "на западной основе", которую внедрят быстрее LOGFAS для перекрестного контроля.

"Минобороны предельно аккуратно относится к этим вопросам. Интенсивность информационных атак вызвана как раз тем, что сформировано доверие, оружие поступает, наши войска его эффективно применяют. Нельзя дать хоть малейший повод это разрушить. Не помогайте тем, кто по глупости, от жадности, из-за амбиций или по другим причинам пытается это разрушить", – призвал он.

Евгений Пилипенко
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Алексей Резников война пропаганда минобороны информационная война военная помощь союзники надзор учет ипсо Алексей Копытко
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