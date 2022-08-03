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Экс-глава лейбористов Британии призывает Запад прекратить вооружать ВСУ, жалеет оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 12:07
Экс-глава лейбористов Британии призывает Запад прекратить вооружать ВСУ, жалеет оккупантов - Фото
Джереми Корбин (фото - ЕРА)

Один из "друзей Путина" в Европе Джереми Корбин, экс-лидер Лейбористской партии (2015—2020), стал очередным европолитиком, который выступил против поставок вооружений Украине для самозащиты от российского вторжения. Такие идеи британский депутат продвигал на бейрутском канале Al Mayadeen, который транслирует российскую пропаганду о войне.

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По словам левого социалиста, "вливание оружия не приведет к решению, оно только продлит и усугубит эту войну".

Как выразился депутат британского парламента, "украинцы умирают и тысячами отправляются сюда в изгнание", а "эта война губительна для народа Украины, для народа России, для безопасности всего мира".

73-летний Корбин сожалеет также, что "гибнут российские солдаты, молодые российские солдаты".

Его "разочаровывает", что "почти никто из мировых лидеров не использует слово "мир" – они всегда используют язык еще большей войны и еще более воинственной войны".

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По мнению Корбина, процесс прекращения войны России против Украины нужно строить на площадке ООН, и для достижения мира "нужно приложить гораздо больше усилий".

В июле правительство уходящего премьера Бориса Джонсона объявило, что предоставит Украине очередной пакет военной помощи на $1,2 млрд. Оба кандидата в преемники Джонсона – нынешняя глава МИД Лиз Трасс и Риши Сунак – оба выступают за оказание помощи Украине в освободительной войне против России.

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Евгений Пилипенко
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