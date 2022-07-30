Боррель: Скоро Путину придется выбирать между оружием и маслом для народа

Из-за экономических санкций российскому диктатору Владимиру Путину придется выбирать – война или благосостояние жителей РФ. Об этом в интервью DW заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

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Он отметил, что ВВП России в этом году сократится на 10% и приведет к крупнейшей рецессии со времен распада Советского Союза. По словам Борреля, очень скоро Путину "придется выбирать между оружием и маслом для народа".

Дипломат отбросил тезисы, что западные санкции якобы нанесли не сильный урон России. Он отметил, что важными являются усилия, направленные на разрыв связей экономики РФ с остальными миром.

"Российская военная машина нуждается не только в деньгах, но и в технологиях. Посмотрите на корпус подбитого российского танка. И вы увидите, сколько там электронных компонентов западных компаний. Они больше не будут иметь к ним доступа", – объяснил Боррель.

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Он также добавил, что с начала полномасштабного вторжения страны ЕС сократили наполовину поставки газа из РФ: теперь доля российских энергоносителей в ЕС составляет 20%, а не 40%.

Боррель также заявил, что "было принято твердое решение прекратить покупать нефть из РФ с конца года", а теперь ЕС "в процессе прекращения покупки и газа".

По его словам, невозможно требовать от европейской экономики прекратить закупки газа из РФ за одну ночь, поскольку "мы не можем творить чудеса", однако он считает, что дальнейшее сокращение импорта российского газа произойдет "быстро".

21 июля ЕС ввел седьмой пакет санкций против России.

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