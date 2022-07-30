UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Боррель: Скоро Путину придется выбирать между оружием и маслом для народа

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 12:39
Боррель: Скоро Путину придется выбирать между оружием и маслом для народа - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Из-за экономических санкций российскому диктатору Владимиру Путину придется выбирать – война или благосостояние жителей РФ. Об этом в интервью DW заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что ВВП России в этом году сократится на 10% и приведет к крупнейшей рецессии со времен распада Советского Союза. По словам Борреля, очень скоро Путину "придется выбирать между оружием и маслом для народа".

Дипломат отбросил тезисы, что западные санкции якобы нанесли не сильный урон России. Он отметил, что важными являются усилия, направленные на разрыв связей экономики РФ с остальными миром.

"Российская военная машина нуждается не только в деньгах, но и в технологиях. Посмотрите на корпус подбитого российского танка. И вы увидите, сколько там электронных компонентов западных компаний. Они больше не будут иметь к ним доступа", – объяснил Боррель.

Читайте также: Крупнейший порт Европы объявил о полной остановке контейнерных перевозок в Россию

Он также добавил, что с начала полномасштабного вторжения страны ЕС сократили наполовину поставки газа из РФ: теперь доля российских энергоносителей в ЕС составляет 20%, а не 40%.

Боррель также заявил, что "было принято твердое решение прекратить покупать нефть из РФ с конца года", а теперь ЕС "в процессе прекращения покупки и газа".

По его словам, невозможно требовать от европейской экономики прекратить закупки газа из РФ за одну ночь, поскольку "мы не можем творить чудеса", однако он считает, что дальнейшее сокращение импорта российского газа произойдет "быстро".

Читайте также: Российская экономика терпит крах. Время работает против РФ – глава Минэкономики Германии

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции нефть владимир путин газ Жозеп Боррель
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 