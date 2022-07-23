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Орбан заявил, что санкции не пошатнули РФ, а Украина не победит в войне. У Кулебы ответили

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 17:05
Орбан заявил, что санкции не пошатнули РФ, а Украина не победит в войне. У Кулебы ответили - Фото
Виктор Орбан (фото - ЕРА)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции якобы не пошатнули Россиию, Украина не сможет победить в войне, а потому надо искать новую дипломатическую стратегию, передает Reuters. Спикер МИД Олег Николенко назвал этот тезис российской пропагандой и добавил: Украина и Европа совместно обязательно победят РФ.

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Орбан сказал, что санкции якобы не сработали, ведь в Европе растут цены и падают правительства. Он также заявил, что Украина якобы никогда не выиграет войну из-за "ассиметричного превосходства" армии РФ.

Поэтому премьер Венгрии считает, что "необходима новая стратегия, которая должна сосредоточиться на мирных переговорах и составлении хорошего мирного предложении вместо победы в войне". Он также сказал, что на мирные переговоры между Украиной и РФ нет шансов, и войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и США.

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Николенко же отметил, что Орбан возобновил риторику о неэффективности санкций против РФ на второй день после визита главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву, где он просил увеличить поставки газа.

"Санкции не пошатнули Россию – классический пример российской пропаганды. Санкции эффективны, они существенно снизили способность российской военной машины вести войну против Украины. Предоставление Украине оружия спасает жизнь украинцев. Если бы санкции и оружие были неэффективны, в Кремле не задействовали бы безумные ресурсы для их дискредитации, не пытались их остановить", – написал он.

По словам спикера МИД, важно называть вещи своими именами: Европа оказалась в экономическом кризисе не из-за санкций, а из-за гибридной войны России, которая атакует Украину ракетами, а Европу – заоблачными ценами на газ.

Он добавил, что закрывая глаза на преступления РФ в Украине и идя Кремлю на уступки, мир в Европе не восстановить, поскольку российский диктатор Владимир Путин не остановится, пока не разрушит европейский порядок, основанный на демократических ценностях.

"Стратегия Европы должна основываться на общих решительных действиях и единстве, которые помогут остановить войну и привлечь Россию к ответственности за ее преступления. И мы благодарны нашим европейским партнерам за неуступчивую позицию. Вместе мы обязательно победим Россию, даже несмотря на опасения главы венгерского правительства, что у российской армии "асимметричное преимущество"", – подытожил Николенко.

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Марк Сировой
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