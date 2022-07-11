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Немецкие левые критикуют "безответственного" Шольца, требуют прекратить давать ВСУ оружие

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 08:43
Немецкие левые критикуют
Мартин Ширдеван (фото - ЕРА)

Новый лидер немецких левых Мартин Ширдеван заявил, что его партия Die Linke якобы "поддерживает Украину" и ее статус как кандидата в члены ЕС, но против поставок ей вооружений для отпора российскому вторжению. Такой нарратив Кремля германский политик повторил в интервью ZDF.

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"Я вовсе не радикальный пацифист в этом отношении. Но, как и 40% населения Германии, я вижу опасность массовой эскалации этой войны, если Украине будет передано больше оружия", – заявил член партии "друзей Путина".

По мнению лидера Левых, "сосредоточение внимания исключительно на военных решениях" в правительстве Олафа Шольца является "безответственным".

СПРАВКА. Ширдеван ранее был редактором журналов социалистов, а до назначения в Европарламент – главой брюссельского офиса Фонда Розы Люксембург и его афинского "офиса по связям", а также открыл аналогичный офис в Мадриде. 2 марта 2022 года он был одним из 13 депутатов Европарламента, проголосовавших против осуждения вторжения в Украину. Внук Карла Ширдевана, коммунистического активиста, который после Второй мировой войны стал ведущим политиком Восточной Германии и в 1950-х рассматривался как потенциальный преемник руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта.

При этом он заявил, что его партия выступает за экономическую поддержку Украины, а также якобы "за санкции" против РФ.

На партийном съезде в конце июня Die Linke формально осудила агрессивную войну России против Украины. Часть фракции использует риторику Москвы – об "ответственности НАТО за войну" и "вине Украины в несоблюдении минских соглашений".

  • В июне лидер немецких левых в бундестаге не понимал, как это – "Украина должна выиграть войну".
  • Недавно в Германии собрали подписи "за мир" – и капитуляцию Украины: на то время посол Мельник им коротко ответил.
  • 5 июля эксперт Linke по экономике Клаус Эрнст заявил, что "надо запускать СП-2" и "поговорить с Россией".
Евгений Пилипенко
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