Немецкие левые критикуют "безответственного" Шольца, требуют прекратить давать ВСУ оружие
Новый лидер немецких левых Мартин Ширдеван заявил, что его партия Die Linke якобы "поддерживает Украину" и ее статус как кандидата в члены ЕС, но против поставок ей вооружений для отпора российскому вторжению. Такой нарратив Кремля германский политик повторил в интервью ZDF.
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"Я вовсе не радикальный пацифист в этом отношении. Но, как и 40% населения Германии, я вижу опасность массовой эскалации этой войны, если Украине будет передано больше оружия", – заявил член партии "друзей Путина".
По мнению лидера Левых, "сосредоточение внимания исключительно на военных решениях" в правительстве Олафа Шольца является "безответственным".
При этом он заявил, что его партия выступает за экономическую поддержку Украины, а также якобы "за санкции" против РФ.
На партийном съезде в конце июня Die Linke формально осудила агрессивную войну России против Украины. Часть фракции использует риторику Москвы – об "ответственности НАТО за войну" и "вине Украины в несоблюдении минских соглашений".
- В июне лидер немецких левых в бундестаге не понимал, как это – "Украина должна выиграть войну".
- Недавно в Германии собрали подписи "за мир" – и капитуляцию Украины: на то время посол Мельник им коротко ответил.
- 5 июля эксперт Linke по экономике Клаус Эрнст заявил, что "надо запускать СП-2" и "поговорить с Россией".
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