Фракция Левой партии в бундестаге, которая время от времени транслирует прокремлевские идеи в Германии, призывает снять санкции с энергосектора РФ и вернуться к запуску газопровода Северный поток-2. Этого хочет эксперт фракции по вопросам экономики Клаус Эрнст, пишет Rheinische Post.

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Как выразился политик, правительство должно обеспечить сдерживание цен на энергоносители за счет увеличения поставок, "в том числе из России", а "санкции не работают", так как "они должны были хотя бы замедлить российские силы, но война продолжается".

"Наоборот: санкции выгодны РФ. Они означают, что хотя продается меньше, выручка от этих продаж в целом выше", – заявил член Linke. Он считает, что взлет цен на нефть и газ "гарантирует, что Россия в целом заработает на продаже больше, чем раньше", и потому "наши санкции выгодны России".

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Когда его прямо спросили, играет ли он на руку лидеру российских оккупантов Владимиру Путину с такими идеями, Эрнст ответил, что "перебои с поставками газа могут нанести непоправимый ущерб промышленности Германии". По его мнению, план главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека якобы "недооценивает опасность", так как "другие страны не в состоянии полностью компенсировать поставки российского газа", и "на этом фоне сохранять санкции аморально".

Левый депутат говорит, что "придется говорить с Россией, несмотря на войну".

"При необходимости ввести в эксплуатацию СП-2 на ограниченный период времени, если поставка газа не может быть гарантирована иным образом",- сказал он.

В начале 2022 года Эрнст поддержал российский нарратив, что "Украине не место в НАТО".

Премьер Британии Джонсон все время подчеркивает: уступки Путину приведут "лишь к катастрофе, он воспримет их как награду".

В июне лидер немецких левых в бундестаге не понимал, как это – "Украина должна выиграть войну".

Недавно в Германии собрали подписи "за мир" – и капитуляцию Украины: посол Мельник им коротко ответил.

Евгений Пилипенко

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