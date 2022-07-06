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Немецкие судовладельцы сомневаются в плане Хабека наладить быстрый импорт сжиженного газа

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 01:49
Немецкие судовладельцы сомневаются в плане Хабека наладить быстрый импорт сжиженного газа - Фото
Роберт Хабек (Фото: EPA)

Германии будет непросто организовать быстрый импорт сжиженного газа, который должен заменить российский газ, потому что для этого нет достаточного количество танкеров. Об этом сообщает Handelsblatt.

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Как отмечается, эксперты в области перевозок и энергетики считают маловыполнимыми планы министра экономики Роберта Хабека по быстрому импорту сжиженного газа в качестве замены российскому природному газу.

Генеральный директор Ассоциации немецких судовладельцев Мартин Крёгер прежде всего жалуется на нехватку транспортных судов.

"В немецком торговом флоте нет танкеров-газовозов, которые могли бы перевозить сжиженный газ на большие расстояния. Во всем мире имеется около 500 таких танкеров, но на них высокий спрос в других регионах мира", – сказал Крёгер.

"На мировом рынке  должно быть доступно необходимое количество сжиженного газа и нужны соответствующие танкеры, большинство из которых уже привязано к долгосрочным контрактам", – сказал эксперт по энергетике Андреас Фишер из IW.

Ранее Хабек так описал ситуацию с жестким газовым кризисом в ФРГ: "То, что мы делаем – лучше, чем оставаться в лапах Путина".

  • С 13 июня РФ начала уменьшать загрузку трубопровода Северный поток в Европу и ФРГ в частности. С 16 июня загрузка ограничена 67 млн м3/сутки, что на 100 млн м3 ниже показателя мая. Москва говорит, что это "связано с техническими проблемами".
  • 16 июня постпред РФ в ЕС пригрозил Берлину полной остановкой газопровода.
  • 23 июня Германия объявила "тревожный уровень" готовности к чрезвычайной ситуации на рынке газа.
  • Хабек считает, что развязанная Россией газовая война доказывает высокую эффективность санкций против нее.

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Наталия Медведева
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Германия сжиженный газ роберт хабек
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