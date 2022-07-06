Немецкие судовладельцы сомневаются в плане Хабека наладить быстрый импорт сжиженного газа

Германии будет непросто организовать быстрый импорт сжиженного газа, который должен заменить российский газ, потому что для этого нет достаточного количество танкеров. Об этом сообщает Handelsblatt.

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Как отмечается, эксперты в области перевозок и энергетики считают маловыполнимыми планы министра экономики Роберта Хабека по быстрому импорту сжиженного газа в качестве замены российскому природному газу.

Генеральный директор Ассоциации немецких судовладельцев Мартин Крёгер прежде всего жалуется на нехватку транспортных судов.

"В немецком торговом флоте нет танкеров-газовозов, которые могли бы перевозить сжиженный газ на большие расстояния. Во всем мире имеется около 500 таких танкеров, но на них высокий спрос в других регионах мира", – сказал Крёгер.

"На мировом рынке должно быть доступно необходимое количество сжиженного газа и нужны соответствующие танкеры, большинство из которых уже привязано к долгосрочным контрактам", – сказал эксперт по энергетике Андреас Фишер из IW.

Ранее Хабек так описал ситуацию с жестким газовым кризисом в ФРГ: "То, что мы делаем – лучше, чем оставаться в лапах Путина".

С 13 июня РФ начала уменьшать загрузку трубопровода Северный поток в Европу и ФРГ в частности. С 16 июня загрузка ограничена 67 млн м3/сутки, что на 100 млн м3 ниже показателя мая. Москва говорит, что это "связано с техническими проблемами".

16 июня постпред РФ в ЕС пригрозил Берлину полной остановкой газопровода.

23 июня Германия объявила "тревожный уровень" готовности к чрезвычайной ситуации на рынке газа.

Хабек считает, что развязанная Россией газовая война доказывает высокую эффективность санкций против нее.

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Наталия Медведева

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