Зеленский: Состоялся разговор советников Украины и партнеров по окончанию войны

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил о разговоре советников по вопросам безопасности Украины и ее партнеров относительно завершения войны. Об этом глава государства написал в своих соцсетях.

"Только что наша команда мне доложила, что советники по безопасности провели довольно длинный разговор, очень подробный. Весомый состав участников был на разговоре. Это важно. Спасибо всем за работу, за настоящее желание остановить убийства и обеспечить длительный мир", – написал Зеленский.

По его словам, во время звонка советники договорились продолжить работу 8 августа: "Много еще надо поработать".

Президент добавил, что Украина, как и всегда, будет работать продуктивно, и что ей нужен достойный мир.

Ранее американское медиа Axios со ссылками на двух информированных собеседников заявило, что в видеоконференции должны были участвовать спецпосланник главы США Стив Уиткофф и чиновники Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании.

По данным собеседников, Уиткофф проводил конференцию, чтобы проинформировать партнеров о своей встрече с российским диктатором Владимиром Путиным 6 августа и обсудить дальнейшие шаги, включая возможные переговоры Трампа и Путина.

О том, что в разговоре участвовал Уиткофф также сообщало Суспільне со ссылкой на своего информированного собеседника.

В Украине нет официальной должности советника по вопросам нацбезопасности, но обычно эти функции выполняет руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак. Реагируя на сообщение Зеленского, он написал: "Работаем дальше".