Зеленский заявил, что Путин боится санкций со стороны США

Президент отметил, что Украина должна участвовать в переговорах о мире, в том числе с участием Трампа и Путина

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Россия боится санкций со стороны США, которые американский президент Дональд Трамп пообещал ввести, если Россия не согласится на мир с Украиной до 8 августа. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Каждый точно знает, что ключевые решения в России принимает один человек. И что этот человек боится санкций США", – сказал он.

Президент также подчеркнул, что справедливо, чтобы Украина участвовала в переговорах.

"Война России против Украины, против нашей независимости, как олицетворение независимости каждой европейской нации. Поэтому формат встреч лидеров, в частности, трехсторонний формат, мы вчера подробно обсудили", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил Трампа за открытость к поиску решений и выразил уверенность в том, что войну в Украине можно закончить длительным миром. Но все шаги должны быть "очень взвешенными".