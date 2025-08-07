Зеленский заявил, что Путин боится санкций со стороны США
Россия боится санкций со стороны США, которые американский президент Дональд Трамп пообещал ввести, если Россия не согласится на мир с Украиной до 8 августа. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"Каждый точно знает, что ключевые решения в России принимает один человек. И что этот человек боится санкций США", – сказал он.
Президент также подчеркнул, что справедливо, чтобы Украина участвовала в переговорах.
"Война России против Украины, против нашей независимости, как олицетворение независимости каждой европейской нации. Поэтому формат встреч лидеров, в частности, трехсторонний формат, мы вчера подробно обсудили", – отметил Зеленский.
Он поблагодарил Трампа за открытость к поиску решений и выразил уверенность в том, что войну в Украине можно закончить длительным миром. Но все шаги должны быть "очень взвешенными".
- 5 августа FT сообщило, что Трамп готовится впервые ввести санкции против "теневого флота" России, если Кремль не добьется мира с Киевом.
- 6 августа в Москве состоялась встреча Путина с Уиткоффом. Трамп говорит, что они "достигли значительного прогресса". После встречи Трамп позвонил Зеленскому – они обсудили то, что было озвучено в Москве.
- Позже Трамп заявил, что видит "очень большие шансы" трехсторонней встречи между ним, Зеленским и Путиным.
- 7 августа ABC News сообщило, что встреча Трампа и Путина, а также место ее проведения, пока не согласованы, несмотря на заявления Кремля о возможных переговорах в ОАЭ. А по данным NYP, Трамп согласится на эту встречу, если тот проведет переговоры с Зеленским.
- В тот же день у Зеленского опровергли "предложения" США в адрес России, которые опубликовал Onet.
