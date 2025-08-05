FT: Трамп готовится впервые ввести санкции против "теневого флота" России

Собеседники, близкие к администрации президента США, говорят, что рассматриваются несколько вариантов санкций для России

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

США рассматривают введение санкций против "теневого флота" России, если Кремль до 8 августа не согласится на прекращение огня в Украине. Это будет впервые за время президентства Дональда Трампа, сообщает Financial Times со ссылкой на нескольких людей, знакомых с обсуждениями в Белом доме.

Двое собеседников сообщили, что дополнительные санкции против "теневого флота" рассматриваются как простой первый шаг к введению ограничений в отношении России. Третье лицо заявило, что в Белом доме рассматривают ряд вариантов, среди которых, в том числе и "теневой флот".

Администрации предыдущего президента США Джо Байдена добавила в санкционный список 213 танкеров, которые Россия использовала для перевозки сырой нефти, химикатов или нефтепродуктов. Трамп же до сих пор воздерживался от введения дальнейших санкций, сосредоточившись на переговорах.

До конца недели Москву посетит спецпосланник США Стив Уиткофф. По словам собеседника, Трамп, скорее всего, окончательно примет решение относительно мер против России после его возвращения.

"Это зависит от того, что Уиткофф привезет. Если он вернется с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп разозлится", – сказал собеседник.