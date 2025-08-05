FT: Трамп готовится впервые ввести санкции против "теневого флота" России
США рассматривают введение санкций против "теневого флота" России, если Кремль до 8 августа не согласится на прекращение огня в Украине. Это будет впервые за время президентства Дональда Трампа, сообщает Financial Times со ссылкой на нескольких людей, знакомых с обсуждениями в Белом доме.
Двое собеседников сообщили, что дополнительные санкции против "теневого флота" рассматриваются как простой первый шаг к введению ограничений в отношении России. Третье лицо заявило, что в Белом доме рассматривают ряд вариантов, среди которых, в том числе и "теневой флот".
Администрации предыдущего президента США Джо Байдена добавила в санкционный список 213 танкеров, которые Россия использовала для перевозки сырой нефти, химикатов или нефтепродуктов. Трамп же до сих пор воздерживался от введения дальнейших санкций, сосредоточившись на переговорах.
До конца недели Москву посетит спецпосланник США Стив Уиткофф. По словам собеседника, Трамп, скорее всего, окончательно примет решение относительно мер против России после его возвращения.
"Это зависит от того, что Уиткофф привезет. Если он вернется с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп разозлится", – сказал собеседник.
- 28 июля Трамп сократил свой 50-дневный ультиматум для Путина и дал ему "10 или 12 дней" на заключение мирного соглашения, иначе будут применены вторичные пошлины для покупателей российских ресурсов.
- Однако уже 29 июля президент США заявил, что у Путина есть 10 дней для окончания войны против Украины. В то же время он считает, что урегулирование войны в Украине займет еще много времени.
- 31 июля американский дипломат Келли сказал, что соглашение между Россией и Украиной должна быть достигнута до 8 августа, иначе США будут готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира.
- 5 августа Reuters сообщало, что Путин не верит в угрозы Трампа санкциями, ведь он угрожал и до этого. Диктатор якобы обеспокоен ухудшением отношений с США, но военные цели в Украине ему важнее.
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