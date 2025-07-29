Трамп дал России 10 дней для урегулирования войны против Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что дает России 10 дней на завершение войны против Украины, иначе он применит пошлины и другие меры для воздействия на российского диктатора Владимира Путина. Об этом американский лидер сообщил в интервью журналистам перед вылетом из Шотландии.
"Хотите большую сенсацию? 10 дней с сегодняшнего дня. У нас есть сенсация. И тогда, знаете, мы введем пошлины и другие меры, и я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он (Владимир Путин. – Ред.), очевидно, хочет, видимо, продолжать войну", – заявил президент США.
Трамп отметил, что не знает, повлияют ли пошлины и другие санкционные меры США на решение России остановить войну против Украины, но пошлины и другие меры США введут.
"Это может повлиять на них, а может и нет, но это возможно", – сказал Трамп.
- 14 июля Трамп дал России 50 дней на заключение мирного соглашения, в противном случае пригрозил вторичными пошлинами для стран, покупающих ресурсы у государства-агрессора.
- 28 июля Трамп сократил свой 50-дневный ультиматум для Путина: теперь он дал диктатору "10 или 12 дней" на заключение мирного соглашения, иначе будут применены вторичные пошлины для покупателей российских ресурсов.
- Также президент США заявил, что ему "уже не так интересно" разговаривать с Путиным, поскольку РФ своими атаками убивает гражданских людей в Украине, и заметил, что российская экономика "не такая уж и большая" и просто сейчас переживает тяжелые времена.
- 29 июля спикер Кремля Песков сообщил, что, несмотря на этот ультиматум, Россия не собирается заканчивать войну против Украины. В ответ руководитель ОП Ермак призывал к достижению мира через силу.
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