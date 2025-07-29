Трамп дал России 10 дней для урегулирования войны против Украины

Президент США заявил, что не знает, повлияют ли пошлины на решение России остановить войну, однако Штаты все же их введут

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что дает России 10 дней на завершение войны против Украины, иначе он применит пошлины и другие меры для воздействия на российского диктатора Владимира Путина. Об этом американский лидер сообщил в интервью журналистам перед вылетом из Шотландии.

"Хотите большую сенсацию? 10 дней с сегодняшнего дня. У нас есть сенсация. И тогда, знаете, мы введем пошлины и другие меры, и я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он (Владимир Путин. – Ред.), очевидно, хочет, видимо, продолжать войну", – заявил президент США.

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Трамп отметил, что не знает, повлияют ли пошлины и другие санкционные меры США на решение России остановить войну против Украины, но пошлины и другие меры США введут.

"Это может повлиять на них, а может и нет, но это возможно", – сказал Трамп.