Трамп дал Путину 50 дней на мирное соглашение, иначе – пошлины

Президент США назвал это "очень маленьким промежутком времени" и пояснил, что разницы между 100% и 500% пошлинами не будет

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент США Дональд Трамп дал России 50 дней на заключение мирного соглашения, в противном случае пригрозил вторичными пошлинами для стран, покупающих у России. Об этом руководитель Штатов рассказал во время встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"И одна из причин, почему вы [Рютте] сегодня здесь – услышать, что мы очень недовольны. Я [недоволен] Россией. Но мы обсудим это, возможно, в другой день. Но мы очень, очень недовольны ими, и мы будем применять очень строгие [вторичные] тарифы, если мы не заключим соглашение в течение 50 дней. Тарифы на уровне около 100%", – заявил Трамп.

Президент США добавил: "Надеюсь, нам не придется этого делать".

В общении с журналистами Трамп заявил, что 50 дней – это "очень маленький промежуток времени".

Он пояснил, что пошлины, которыми он сейчас пригрозил РФ, не зависят от законопроекта о 500% тарифах для покупателей российских ресурсов: "Мы можем вводить вторичные пошлины без Сената, без Палаты представителей. Но то, что они разрабатывают, также может быть очень хорошим".

Трамп отметил, что на определенном этапе увеличение процентов в тарифах теряет смысл, и что 100% пошлины будут иметь такой же эффект, как и 500%.

Президент США добавил, что американский парламент может быстро принять вышеупомянутый законопроект.

Руководитель Штатов вновь повторил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку "думал, что мы могли бы заключить соглашение два месяца назад".