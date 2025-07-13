Грэм о новых санкциях США против России: Это кувалда, которая ударит по экономике Путина
Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал законопроект о новых американских санкциях против России "кувалдой", которая поможет президенту США Дональду Трампу положить конец российско-украинской войне. Об этом он сказал в эфире телеканала CBS.
По его словам, "надвигается переломный момент" во вторжении России в Украину.
"В течение месяцев президент Трамп пытался заманить Путина за стол мирных переговоров. Он ввел тарифы против стран, которые допускают импорт фентанила в нашу страну и за другие проявления плохого поведения. Он оставил двери открытыми для России. Эти двери вот-вот закроются", – заявил Грэм.
Он напомнил, что законопроект о новых санкциях против России и стран, которые покупают российскую нефть и другие товары и поддерживают российскую военную экономику, уже имеет 85 соавторов.
"Это кувалда, доступная президенту Трампу, чтобы ударить по экономике Путина. Это действительно кувалда, чтобы положить конец этой войне", – подчеркнул он.
- 3 мая Келлог заявил, что Новый пакет санкций США против России уже готов для согласования. В Конгрессе и в Белом доме готовы к утверждению.
- 5 июня Трамп, который с начала своего второго срока на посту не ввел никаких новых санкций против России, признался, что до сих пор не читал законопроект Грэма и Блюменталя о новых санкциях против России.
- 29 июня Грэм сообщил, что Трамп поддержал законопроект.
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