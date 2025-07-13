Грэм о новых санкциях США против России: Это кувалда, которая ударит по экономике Путина

Линдси Грэм (Фото: ALEX WROBLEWSKI/ EPA)

Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал законопроект о новых американских санкциях против России "кувалдой", которая поможет президенту США Дональду Трампу положить конец российско-украинской войне. Об этом он сказал в эфире телеканала CBS.

По его словам, "надвигается переломный момент" во вторжении России в Украину.

"В течение месяцев президент Трамп пытался заманить Путина за стол мирных переговоров. Он ввел тарифы против стран, которые допускают импорт фентанила в нашу страну и за другие проявления плохого поведения. Он оставил двери открытыми для России. Эти двери вот-вот закроются", – заявил Грэм.

Он напомнил, что законопроект о новых санкциях против России и стран, которые покупают российскую нефть и другие товары и поддерживают российскую военную экономику, уже имеет 85 соавторов.

"Это кувалда, доступная президенту Трампу, чтобы ударить по экономике Путина. Это действительно кувалда, чтобы положить конец этой войне", – подчеркнул он.