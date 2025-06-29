Трамп поддерживает новый законопроект о санкциях, но ему решать, как их вводить – Грэм

Линдси Грэм (Фото: ALLISON DINNER / EPA)

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп поддержал законопроект о 500% тарифах для покупателей российских ресурсов. Однако решение о введении таких санкций президент США будет принимать самостоятельно, сообщил американский законодатель в интервью ABC News.

"[Согласно этому документу] если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, то на ваши товары, поступающие в Соединенные Штаты, накладывается 500% пошлина. Индия и Китай покупают 70% нефти Путина. Они поддерживают его военную машину в работе. Мой законопроект имеет 84 соавтора. Он позволит президенту ввести пошлины против Китая, Индии и других стран, чтобы заставить их прекратить поддерживать военную машину Путина, заставить его сесть за стол переговоров", – рассказал политик.

Грэм отметил, что 28 июня, во время игры в гольф, Трамп сказал ему: "Пришло время продвигать ваш законопроект".

В то же время, добавил сенатор, в этом документе предусмотрен предохранительный механизм – именно глава Штатов будет принимать решение о введении таких санкций.

"Но мы собираемся дать президенту Трампу инструмент в арсенале, которого у него нет на сегодняшний день", – пояснил политик.

По его словам, законопроект будет принят после июльских каникул, и его подпишет Трамп.