Трамп на год продлил санкции США против России

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России. Официальный документ был опубликован в Федеральном реестре США.

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Трамп продлил действие указа №13660 от 2014 года, который вводит режим чрезвычайного положения в отношении Украины. Этот документ и предусматривает наложение санкций на Россию.

"Я продлеваю действие чрезвычайного положения в стране, объявленного в Указе президента №13660, на 1 год. Настоящее уведомление должно быть опубликовано в Федеральном реестре и передано в Конгресс", – говорится в сообщении.

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19 февраля Bloomberg сообщал, что Рубио после переговоров с РФ заверил европейцев, что санкции пока в силе.

24 февраля Австралия объявила наибольший санкционный пакет против РФ.

27 февраля сообщалось, что администрация Трампа отложила санкции Байдена против второй по величине компании Сербии.