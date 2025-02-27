Трамп на рік продовжив санкції США проти Росії
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії. Офіційний документ було опубліковано у Федеральному реєстрі США.

Трамп продовжив дію указу №13660 від 2014 року, який запроваджує режим надзвичайного стану щодо України. Цей документ передбачає накладення санкцій на Росію.

"Я продовжую дію надзвичайного стану в країні, оголошеного в Указі президента №13660, на один рік. Справжнє повідомлення має бути опубліковане у Федеральному реєстрі та передано до Конгресу", – йдеться у повідомленні.

Санкції було запроваджено США після окупації Росією Криму у 2014 році, ведення війни проти України, визнання незаконних терористичних формувань "ЛНР" та "ДНР", а також початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

У документі сказано, що дії та політика, що розглядаються у цьому указі та доповненнях до нього, продовжують "нести надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США". Тому надзвичайний стан та вжиті у зв'язку з ним додаткові заходи мають залишатися чинними після 6 березня 2025 року.

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