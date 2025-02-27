Трамп на рік продовжив санкції США проти Росії

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії. Офіційний документ було опубліковано у Федеральному реєстрі США.

Трамп продовжив дію указу №13660 від 2014 року, який запроваджує режим надзвичайного стану щодо України. Цей документ передбачає накладення санкцій на Росію.

"Я продовжую дію надзвичайного стану в країні, оголошеного в Указі президента №13660, на один рік. Справжнє повідомлення має бути опубліковане у Федеральному реєстрі та передано до Конгресу", – йдеться у повідомленні.

Санкції було запроваджено США після окупації Росією Криму у 2014 році, ведення війни проти України, визнання незаконних терористичних формувань "ЛНР" та "ДНР", а також початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

У документі сказано, що дії та політика, що розглядаються у цьому указі та доповненнях до нього, продовжують "нести надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США". Тому надзвичайний стан та вжиті у зв'язку з ним додаткові заходи мають залишатися чинними після 6 березня 2025 року.

19 лютого Bloomberg повідомляв, що Рубіо після переговорів з РФ запевнив європейців, що санкції поки що чинні.

24 лютого Австралія оголосила найбільший пакет санкцій проти РФ.

27 лютого повідомлялося, що адміністрація Трампа відклала санкції Байдена проти другої за величиною компанії Сербії.