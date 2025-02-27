Трамп на рік продовжив санкції США проти Росії
Президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії. Офіційний документ було опубліковано у Федеральному реєстрі США.
Трамп продовжив дію указу №13660 від 2014 року, який запроваджує режим надзвичайного стану щодо України. Цей документ передбачає накладення санкцій на Росію.
"Я продовжую дію надзвичайного стану в країні, оголошеного в Указі президента №13660, на один рік. Справжнє повідомлення має бути опубліковане у Федеральному реєстрі та передано до Конгресу", – йдеться у повідомленні.
Санкції було запроваджено США після окупації Росією Криму у 2014 році, ведення війни проти України, визнання незаконних терористичних формувань "ЛНР" та "ДНР", а також початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.
У документі сказано, що дії та політика, що розглядаються у цьому указі та доповненнях до нього, продовжують "нести надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США". Тому надзвичайний стан та вжиті у зв'язку з ним додаткові заходи мають залишатися чинними після 6 березня 2025 року.
- 19 лютого Bloomberg повідомляв, що Рубіо після переговорів з РФ запевнив європейців, що санкції поки що чинні.
- 24 лютого Австралія оголосила найбільший пакет санкцій проти РФ.
- 27 лютого повідомлялося, що адміністрація Трампа відклала санкції Байдена проти другої за величиною компанії Сербії.