У треті роковини великої війни Австралія оголосила найбільший санкційний пакет проти РФ

В Австралії також запевняють, що ще більше посилили заборони на торгівлю з Росією

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У треті роковини повномасштабного російського вторгнення Австралія висловила підтримку Україні й оголосила нові санкції проти РФ. Про це повідомляється на сайті австралійського уряду.

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"Уряд Австралії сьогодні запровадив цільові фінансові санкції та заборону на поїздки 70 особам, а також цільові фінансові санкції проти 79 організацій. Це найбільший пакет санкцій для Австралії з лютого 2022 року", – йдеться у повідомленні.

Нові санкції спрямовані проти осіб, які підтримують "незаконну адміністрацію Росії" на сході України та в тимчасово окупованому Криму, включно з так званими "міністрами", суддями і прокурорами, а також особами, відповідальними за пов’язане з війною сексуальне насильство та примусову депортацію українських дітей.

Санкції також стосуються осіб та організацій, які беруть участь у поглибленні військового співробітництва між Росією та КНДР, включно з розгортанням північнокорейських військ на полі бою.

"Поглиблення російсько-північнокорейської військової співпраці є небезпечним розширенням російської війни з серйозними наслідками для європейської та індо-тихоокеанської безпеки", – заявили в Австралії.

Також під санкції потрапили суб’єкти в оборонному, транспортному та фінансовому секторах Росії, а також ті, хто поширює дезінформацію, щоб підірвати ситуацію в Україні та урядах в усьому світі.

Уряд Австрії запевняє, що вжив рішучих заходів, щоб переконатися, що австралійці ненавмисно не підживлюють воєнну економіку Росії.

"Сьогодні ми ще більше посилили заборони на торгівлю з Росією, заборонивши постачання комерційних безпілотників і компонентів, включно з наданням супутніх послуг", – йдеться у повідомленні.

Загалом Австралія запровадила понад 1400 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Також за ці три роки Австралія виділили понад $1,5 млрд, щоб допомогти Україні захищатися, зокрема понад $1,3 млрд на військову підтримку, що мыстить обладнання і допомогу в навчаннях.

12 липня 2024-го стало відомо, що уряд Австралії ухвалив рішення надати Україні $250 млн військової допомоги – це був найбільший внесок країни з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

18 грудня Сибіга звернувся до австралійської колеги із проханням надання Україні додаткової військової допомоги у вигляді списаної техніки.

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