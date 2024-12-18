Україна просить Австралію про списану техніку і додаткові БТРи Bushmaster

Глава МЗС Сибіга наголосив, що звернувся до австралійської колеги із запитом про військову допомогу на тлі дуже складної ситуації на полі бою

Бронетранспортери Bushmaster (Фото: Міноборони Австралії)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до австралійської колеги із проханням надання Україні додаткової військової допомоги у вигляді техніки. Про це він сказав під час пресконференції з очільницею МЗС Австралії Пенні Вонг, яка перебуває з візитом у Києві. Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Ситуація на полі бою залишається дуже складною. Потреба посилення наших воїнів залишається надзвичайно нагальною. І тому сьогодні я звернувся із запитом на додаткову військову підтримку, зокрема знамениті австралійські "Бушмастери" та інше озброєння", – сказав Сибіга.

Також Україна запропонує Австралії врахувати її потреби при списанні військової техніки, яка перебуває на озброєнні армії.

Сибіга подякував Австралії за вже надану допомогу – зокрема за 49 танків Abrams і 14 катерів. Загальна допомога Австралії становила понад $1 млрд, з яких $880 млн – військова допомога.

ДОВІДКА. Bushmaster – це австралійський колісний повнопривідний броньований транспортер. Він може перевозити дев'ять солдатів із запасами їжі та патронів у три дні автономного опору. Захист Bushmaster дозволяє протистояти кулям до 7,62 мм, уламкам гранат, патронам, вибухам мін із шістьма кілограмами вибухової речовини. Bushmaster не призначений для безпосередньої участі на полі бою, а лише для транспортування військовослужбовців у район виконання завдання, проте бронемашина має захист від мін та засідок.

Зеленський попросив броньовики Bushmaster для України ще 31 березня 2022-го в парламенті Австралії, а вже наступного ранку австралійський прем'єр Скотт-Моррісон підтвердив готовність зробити це.

20 квітня стало відомо, що Австралія передає Україні перші 20 БТРів.

Згодом були нові постачання десятків бронетранспортерів від Австралії як у 2022-му, так і в 2023-му.

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