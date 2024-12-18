Україна просить Австралію про списану техніку і додаткові БТРи Bushmaster
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до австралійської колеги із проханням надання Україні додаткової військової допомоги у вигляді техніки. Про це він сказав під час пресконференції з очільницею МЗС Австралії Пенні Вонг, яка перебуває з візитом у Києві.
"Ситуація на полі бою залишається дуже складною. Потреба посилення наших воїнів залишається надзвичайно нагальною. І тому сьогодні я звернувся із запитом на додаткову військову підтримку, зокрема знамениті австралійські "Бушмастери" та інше озброєння", – сказав Сибіга.
Також Україна запропонує Австралії врахувати її потреби при списанні військової техніки, яка перебуває на озброєнні армії.
Сибіга подякував Австралії за вже надану допомогу – зокрема за 49 танків Abrams і 14 катерів. Загальна допомога Австралії становила понад $1 млрд, з яких $880 млн – військова допомога.
- Зеленський попросив броньовики Bushmaster для України ще 31 березня 2022-го в парламенті Австралії, а вже наступного ранку австралійський прем'єр Скотт-Моррісон підтвердив готовність зробити це.
- 20 квітня стало відомо, що Австралія передає Україні перші 20 БТРів.
- Згодом були нові постачання десятків бронетранспортерів від Австралії як у 2022-му, так і в 2023-му.
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