Австралія передала Україні додаткову партію броньовиків Bushmaster. Будуть до Різдва

Броневик Bushmaster (Фото: Vasyl Miroshnichenko/Facebook)

Австралія передала Україні додаткову партію бронемашин Bushmaster. Про це у X (Twitter) повідомив посол Австралії в Україні Брюс Едвардс.

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Він натякнув, що українські військові отримають Bushmasters до 25 грудня. Кількість техніки водночас залишається невідомою.

"Мало що може привітати з Різдвом близького друга далеко за морями краще за порятунок життів. Ми пишаємося визнанням Bushmasters серед ключової військової допомоги, наданої Україні. Ще більше їх уже в дорозі! Розпаковуйте до 25 грудня!" — написав дипломат.

ДОВІДКА Bushmaster – це австралійський колісний повнопривідний броньований транспортер. Він може перевозити дев'ять солдатів із запасами їжі та патронів на три дні автономного опору. Захист Bushmaster дозволяє протистояти кулям до 7,62 мм, уламкам гранат, патронів, вибухам мін із шістьма кілограмами вибухової речовини.



Bushmaster не призначений для безпосередньої участі на полі бою, а лише для транспортування військовослужбовців у район виконання завдання, проте бронемашина має захист від мін та засідок. Bushmaster – це австралійський колісний повнопривідний броньований транспортер. Він може перевозити дев'ять солдатів із запасами їжі та патронів на три дні автономного опору. Захист Bushmaster дозволяє протистояти кулям до 7,62 мм, уламкам гранат, патронів, вибухам мін із шістьма кілограмами вибухової речовини.Bushmaster не призначений для безпосередньої участі на полі бою, а лише для транспортування військовослужбовців у район виконання завдання, проте бронемашина має захист від мін та засідок.

30 січня 2023 року Франція та Австралія погодили спільне виробництво 155-мм снарядів для України.

14 березня лідери США, Великої Британії та Австралії домовились збудувати флот атомних підводних човнів у рамках програми AUKUS.

1 червня Міністерство оборони попросило в Австралії танки Abrams М1А1, які країна замінила на сучасніші.

26 червня Австралія передала Україні 70 БТР.

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