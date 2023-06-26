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Австралія передасть Україні 70 військових броньованих машин

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 09:48
Австралія передасть Україні 70 військових броньованих машин - Фото
М113 (Ілюстративне фото: Міноборони Литви)

Уряд Австралії надасть Україні новий пакет у розмірі 110 млн австралійських доларів ($73,5 млн), зокрема 70 військових броньованих машин для захисту від вторгнення Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе, передає Reuters.

Враховуючи нові зобов'язання, загальна допомога Австралії Україні становить 790 млн австралійських доларів, зокрема 610 млн австралійських доларів на військову підтримку.

Новий пакет військової допомоги від Австралії включатиме 28 броньованих машин M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок та 14 причепів.

За словами Альбанезе, щоб підтримати економіку та торгівлю України, Австралія також продовжить безмитний доступ для товарів, що імпортуються з України, ще на 12 місяців.

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Наталія Медведєва
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війнавійськова допомогаАвстраліяM113
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