Бельгія відремонтує та передасть Україні БТРи M113, кількість не називає

Уряд Бельгії схвалив 15-й пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть гусеничні бронетранспортери типу M113. Про це повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер, передає RTBF.

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За її словами, Міноборони країни надасть Україні бронетехніку після того, як її буде відремонтовано бельгійською промисловістю.

Вартість 15-го пакету допомоги становить 11 млн євро.

Глава відомства не уточнила, скільки БТР M113 отримає Україна. Бельгійська армія зняла цю техніку з озброєння понад 10 років тому.

ДОВІДКА. M113 – американський бронетранспортер 1960-х років. У початковій комплектації озброєння M113 складається з одного 12,7 мм кулемета. БТР може перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб і є основою для кількох десятків спеціалізованих машин.



Україна вже отримувала M113 від M113 – американський бронетранспортер 1960-х років. У початковій комплектації озброєння M113 складається з одного 12,7 мм кулемета. БТР може перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб і є основою для кількох десятків спеціалізованих машин.Україна вже отримувала M113 від США Литви та Австралії

9 червня уряд Бельгії затвердив 14-й пакет військової допомоги Україні, в рамках якого Міноборони країни придбає для ЗСУ боєприпаси калібру 105 мм на суму 32,4 млн євро.

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