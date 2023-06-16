Бельгія відремонтує та передасть Україні БТРи M113, кількість не називає
16.06.2023, 20:06
М113 (Ілюстративне фото - Міноборони Литви)
Уряд Бельгії схвалив 15-й пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть гусеничні бронетранспортери типу M113. Про це повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер, передає RTBF.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
За її словами, Міноборони країни надасть Україні бронетехніку після того, як її буде відремонтовано бельгійською промисловістю.
Вартість 15-го пакету допомоги становить 11 млн євро.
Глава відомства не уточнила, скільки БТР M113 отримає Україна. Бельгійська армія зняла цю техніку з озброєння понад 10 років тому.
ДОВІДКА. M113 – американський бронетранспортер 1960-х років. У початковій комплектації озброєння M113 складається з одного 12,7 мм кулемета. БТР може перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб і є основою для кількох десятків спеціалізованих машин.
Україна вже отримувала M113 від США, Литви та Австралії.
Україна вже отримувала M113 від США, Литви та Австралії.
- 9 червня уряд Бельгії затвердив 14-й пакет військової допомоги Україні, в рамках якого Міноборони країни придбає для ЗСУ боєприпаси калібру 105 мм на суму 32,4 млн євро.
Читайте також: Німеччина "негайно" передасть Україні ще 64 керованих ракети для Patriot
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі