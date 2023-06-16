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Німеччина "негайно" передасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot – Пісторіус

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 12:20
Німеччина
Patriot (Фото: EPA)

Німеччина передасть Україні ще 64 керовані ракети до систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі НАТО в Брюсселі, повідомляють видання Handelsblatt та NTV.

Пісторіус заявив, що ракети до Patriot повинні бути поставлені "негайно".

Посадовець назвав рішення про передачу ракет є важливим для забезпечення сталої підтримки ЗСУ на поточному етапі, передає Handelsblatt.

NTV додає, що Пісторіус назвав передачу ракет "дуже важливим знаком стійкої підтримки успішних зусиль українських Збройних Сил із забезпечення протиповітряної оборони".

ДОВІДКА. Комплекси Patriot вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та перебуває на озброєнні понад 10 країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії. За даними німецьких військових, Patriot покриває територію радіусом близько 68 км. Її радар може відстежувати до 50 цілей і наводити на п'ять із них одночасно. Залежно від модифікації ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 24 км і вражати цілі на відстані до 160 км.
  • 9 червня 2023 року у США оголосили про новий пакет військової допомоги, куди увійшли два типи удосконалених ракет для Patriot.
  • 15 червня міністерства оборони США, Данії, Великої Британії та Нідерландів повідомили, що разом постачатимуть Україні ракети для систем ППО та збільшать відправлення самих систем.

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Артем Джеріпа
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