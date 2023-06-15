Летіло 16 балістичних цілей одразу. Комбриг зенітників розповів про ніч збитих Кинджалів

Вночі 16 травня Росія атакувала Київ 16 балістичними ракетами, шість із яких були аеробалістичні Х-47 "Кинджал". Сили протиповітряної оборони збили всі. Про те, як це відбувалося, розповів АрміяInform командир 96 зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр" полковник Сергій Яременко з позивним "Граніт".

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За словами Яременка, ще до 4 травня (коли було збито першу ракету "Кинджал") ніхто не був упевнений, що Patriot спроможний знищувати Х-47.

Комбриг повідомив, що 16 травня на Київ майже одночасно з різних напрямків летіло 16 балістичних цілей, більшість з них – прицільно на комплекс Patriot.

"Завжди пишаюсь підлеглими, та цього разу навіть я був шокований їхньою витримкою. Люди розуміли, що безпосередньо на них рухаються балістичні ракети. Вони не запанікували ні на секунду, діяли злагоджено та організовано, розподілили цілі по секторах, забезпечили їх знищення на мінімальній дальності, достатньо високо, аби зменшити вірогідність пошкоджень інфраструктури", – розповів Яременко.

Він додав, що був на зв'язку з командиром дивізіону і розумів, яке це серйозне професійне та моральне випробування.

"Після доповіді "Повітряний простір — чистий, усі цілі знищені" емоцій ніхто не стримував… Уже пізніше ми дізнались, що серед цих цілей було 6 "Кинджалів". Думаю, такі ж емоції, як у нас, були і в країн-партнерів" – сказав військовий.

Яременко розповів, що у зенітників є традиція позначати на комплексах знищені цілі, але трафарет для "Кинджалу" поки не виготовили.

За його словами, за місяць роботи Patriot знищив понад 80 повітряних цілей.

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ДОВІДКА. "Кинджал" – російська аеробалістична ракета, яка може нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год), висота польоту на момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.

Раніше повідомлялося, що компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п'ять батарей системи Patriot для України до кінця 2024 року.

6 травня 2023 року Повітряні сили ЗСУ підтвердили перше знищення російської гіперзвукової ракети "Кинджал".

Вночі 16 травня у Повітряних силах повідомили про всі шість збитих ракет "Кинджал", що летіли на Київ.

17 травня у ЗСУ повідомили, що американський комплекс Patriot працював в автоматичному режимі під час збивання "Кинджалів".

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