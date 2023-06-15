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Летело 16 баллистических целей сразу. Комбриг зенитчиков рассказал о ночи сбитых Кинжалов

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 16:46
Летело 16 баллистических целей сразу. Комбриг зенитчиков рассказал о ночи сбитых Кинжалов - Фото
Истребитель МиГ-31К и ракета "Кинжал" (Фото: EPA)

Ночью 16 мая Россия атаковала Киев 16 баллистическими ракетами, шесть из которых были аэробаллистические Х-47 "Кинжал". Силы противовоздушной обороны сбили все. О том, как это происходило рассказал АрмияInform командир 96 зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр" полковник Сергей Яременко с позывным "Гранит".

По словам Яременко, что еще до 4 мая (когда была сбита первая ракета "Кинжал") никто не был уверен, что Patriot способен уничтожать Х-47. 

Комбриг сообщил, что 16 мая на Киев почти одновременно с разных направлений летело 16 баллистических целей, большинство из них – прицельно на комплекс Patriot.

"Всегда горжусь подчиненными, но на этот раз даже я был шокирован их выдержкой. Люди понимали, что прямо на них двигаются баллистические ракеты. Они не запаниковали ни на секунду, действовали слаженно и организованно, распределили цели по секторам, обеспечили их уничтожение на минимальной дальности, достаточно высоко, чтобы снизить вероятность повреждений инфраструктуры", – рассказал Яременко.

Он добавил, что был на связи с командиром дивизиона и понимал, какое это серьезное профессиональное и моральное испытание.

"После доклада "Воздушное пространство чистое, все цели уничтожены"" эмоций никто не сдерживал… Уже позже мы узнали, что среди этих целей было шесть "Кинжалов". Думаю, такие же эмоции, как у нас, были и у стран-партнеров", – сказал военный.

Яременко рассказал, что у зенитчиков есть традиция отмечать на комплексах уничтоженные цели, но трафарет для "Кинжала" пока не изготовили.

По его словам, за месяц работы Patriot уничтожил более 80 воздушных целей.

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СПРАВКА. "Кинжал" – российская аэробаллистическая ракета, которая может нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость ракеты – до 4080 м/c (14 688 км/ч), высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.

Ранее сообщалось, что компания Raytheon Technologies планирует произвести еще пять батарей системы Patriot для Украины до конца 2024 года.

  • 6 мая 2023 года Воздушные силы ВСУ подтвердили первое уничтожение российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
  • Ночью 16 мая в Воздушных силах сообщили о всех шести сбитых ракетах "Кинжал", летевших на Киев.
  • 17 мая в ВСУ сообщили, что американский комплекс Patriot работал в автоматическом режиме во время сбивания "Кинжалов".

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Наталья Медведева
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КинжалPatriotракетная атака
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