"Овации, радость и мат". Оператор Patriot рассказал о сбитии первого Кинжала над Киевом
Оператор системы противовоздушной обороны Patriot рассказал о первом уничтожении ракеты Х-47 "Кинжал" над Киевом в ночь на 4 мая. Об этом он сообщил в комментарии журналу The Economist.
По словам 30-летнего бойца, в момент уничтожения российской ракеты были аплодисменты, радость и ругательства, когда офицеры поняли, что впервые в истории сбили "Кинжал".
Он отметил, что ракета Х-47 двигалась со скоростью "всего" 1240 метров в секунду, что составляет треть от заявленных Россией характеристик.
"Мы поняли, что Patriot сработал. В следующий раз, когда мы увидели на своих мониторах уже не один, а шесть "Кинжалов", оставалось только приступить к делу", — заявил оператор ПВО.
- 6 мая 2023 года Воздушные силы ВСУ подтвердили первое уничтожение российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
- Ночью 16 мая в Воздушных силах сообщили о всех шести сбитых ракетах "Кинжал", летевших на Киев.
- 17 мая в ВСУ сообщили, что американский комплекс Patriot работал в автоматическом режиме во время сбивания "Кинжалов".
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