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"Овации, радость и мат". Оператор Patriot рассказал о сбитии первого Кинжала над Киевом

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 13:37
Истребитель МиГ-31К и ракета "Кинжал" (Фото: EPA)

Оператор системы противовоздушной обороны Patriot рассказал о первом уничтожении ракеты Х-47 "Кинжал" над Киевом в ночь на 4 мая. Об этом он сообщил в комментарии журналу The Economist.

По словам 30-летнего бойца, в момент уничтожения российской ракеты были аплодисменты, радость и ругательства, когда офицеры поняли, что впервые в истории сбили "Кинжал". 

Он отметил, что ракета Х-47 двигалась со скоростью "всего" 1240 метров в секунду, что составляет треть от заявленных Россией характеристик. 

"Мы поняли, что Patriot сработал. В следующий раз, когда мы увидели на своих мониторах уже не один, а шесть "Кинжалов", оставалось только приступить к делу", — заявил оператор ПВО.

СПРАВКА. "Кинжал" – российская аэробаллистическая ракета, которая может нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость ракеты – до 4080 м/c (14 688 км/ч), высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.
Ранее сообщалось, что компания Raytheon Technologies планирует произвести еще пять батарей системы Patriot для Украины до конца 2024 года.
  • 6 мая 2023 года Воздушные силы ВСУ подтвердили первое уничтожение российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
  • Ночью 16 мая в Воздушных силах сообщили о всех шести сбитых ракетах "Кинжал", летевших на Киев.
  • 17 мая в ВСУ сообщили, что американский комплекс Patriot работал в автоматическом режиме во время сбивания "Кинжалов".

Читайте также: Как Путин создал миф о непобедимом "Кинжале". И что с ним делает Patriot

Дмитрий Гриниченко
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