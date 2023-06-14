RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Овації, радість та лайка". Оператор Patriot розповів про збиття першого Кинджала над Києвом

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 13:37
Винищувач МіГ-31К та ракета "Кинджал" (Фото: EPA)

Оператор системи протиповітряної оборони Patriot розповів про перше знищення ракети Х-47 "Кинджал" над Києвом у ніч проти 4 травня. Про це він повідомив у коментарі журналу The Economist.

За словами 30-річного бійця, у момент знищення російської ракети були оплески, радість та лайка, коли офіцери зрозуміли, що вперше в історії збили "Кинджал".

Він зазначив, що ракета Х-47 рухалася зі швидкістю "всього" 1240 метрів за секунду, що становить третину від заявлених Росією характеристик.

"Ми зрозуміли, що Patriot спрацював. Наступного разу, коли ми побачили на своїх моніторах вже не один, а шість "Кинджалів", залишалося тільки розпочати справу", — заявив оператор ППО.

ДОВІДКА. "Кинджал" – російська аеробалістична ракета, яка може нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год), висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.

Раніше повідомлялось, що компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п'ять батарей системи Patriot для України до кінця 2024 року.

  • 6 травня 2023 року Повітряні сили ЗСУ підтвердили перше знищення російської гіперзвукової ракети "Кинджал".
  • Вночі 16 травня у Повітряних силах повідомили про збиття всіх шести ракет "Кинджал", які летіли на Київ.
  • 17 травня у ЗСУ повідомили, що американський комплекс Patriot працював в автоматичному режимі під час збиття "Кинджалів".

Читайте також: Як Путін створив міф про непереможний "Кинджал". І що з ним робить Patriot

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакиїввійськова допомогаппоPatriotкинджалХ-47
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 