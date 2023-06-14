"Овації, радість та лайка". Оператор Patriot розповів про збиття першого Кинджала над Києвом

Оператор системи протиповітряної оборони Patriot розповів про перше знищення ракети Х-47 "Кинджал" над Києвом у ніч проти 4 травня. Про це він повідомив у коментарі журналу The Economist.

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За словами 30-річного бійця, у момент знищення російської ракети були оплески, радість та лайка, коли офіцери зрозуміли, що вперше в історії збили "Кинджал".

Він зазначив, що ракета Х-47 рухалася зі швидкістю "всього" 1240 метрів за секунду, що становить третину від заявлених Росією характеристик.

"Ми зрозуміли, що Patriot спрацював. Наступного разу, коли ми побачили на своїх моніторах вже не один, а шість "Кинджалів", залишалося тільки розпочати справу", — заявив оператор ППО.

ДОВІДКА. "Кинджал" – російська аеробалістична ракета, яка може нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год), висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.

Раніше повідомлялось, що компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п'ять батарей системи Patriot для України до кінця 2024 року.

6 травня 2023 року Повітряні сили ЗСУ підтвердили перше знищення російської гіперзвукової ракети "Кинджал".

Вночі 16 травня у Повітряних силах повідомили про збиття всіх шести ракет "Кинджал", які летіли на Київ.

17 травня у ЗСУ повідомили, що американський комплекс Patriot працював в автоматичному режимі під час збиття "Кинджалів".

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