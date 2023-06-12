Україна отримає ще п'ять батарей Patriot до кінця 2024 року — глава Raytheon Technologies

Компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п'ять батарей системи протиповітряної оборони Patriot для України до кінця 2024 року. Про це повідомив генеральний директор компанії Грег Хейс у коментарі The Wall Street Journal.

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За його словами, Raytheon збільшує виробництво до 12 батарей Patriot на рік та планує постачити в Україну п'ять до кінця 2024 року.

Україна сьогодні має у своєму розпорядженні дві батареї Patriot, які передали США та Нідерланди. Кожна з них включає вісім пускових установок та інше необхідне обладнання.

Він зазначив, що компанія була дуже вражена ефективністю комплексу, який поряд з іншими системами ППО знищив майже 90% російських цілей.

"Україна доопрацювала програмне забезпечення Patriot, щоб він міг відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять удвічі швидше, ніж було задумано", — сказано в матеріалі.

WSJ пише, що Україна має у розпорядженні як ракети PAC-2, які використовують заряд вибухової речовини для ураження цілей, так і PAC-3, які знищують ракету чи літак на високій швидкості.

ДОВІДКА. Комплекси Patriot вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та перебуває на озброєнні понад 10 країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії. За даними німецьких військових, Patriot покриває територію радіусом близько 68 км. Її радар може відстежувати до 50 цілей і наводити на п'ять із них одночасно. Залежно від модифікації ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 24 км і вражати цілі на відстані до 160 км.

1 червня президент Зеленський закликав створити коаліцію Patriot для посилення системи ППО України.

В РФ регулярно брешуть про те, що окупантам нібито вдалося знищити Patriot в Україні. В Повітряних силах ЗСУ неодноразово спростовували ці фейки росіян.

Якщо система і отримувала пошкодження, то несуттєві – не виходила з ладу.

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