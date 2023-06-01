Зеленський: Поки у нас немає F-16, потрібна коаліція "Патріотів"
Україні необхідно дожити до того моменту, коли вона отримає сучасні західні винищувачі, які зміцнять систему протиповітряної оборони. Поки немає F-16, необхідно створити коаліцію "Патріотів". Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу у Румунії.
Президент зазначив, що за допомогою комплексів ППО Patriot Україна може збивати будь-які російські ракети.
"До винищувачів ще треба дожити. І ми це зробимо обов'язково. Не втратити багато людей. І тому дуже важливо мати захист. Чому Patriot? Тому що Patriot показали всьому світу, як це працює. Ми збиваємо будь-який вид ракет Російської Федерації", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що це дуже важливий висновок для захисту всього світу та Європи.
Президент заявив, що Україна пропонує створити "небесний щит" для всього європейського континенту, починаючи з української території, бо тут ситуація найнебезпечніша.
"Поки в нас не буде літаків, нам потрібно більше "Патріотів". Ось і відповідь. І тому нам потрібна коаліція "Патріотів", – заявив Зеленський.
- Вранці 16 травня 2023 року головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія атакувала Україну 18 ракетами, шість із яких – це Х-47 "Кинджал". ППО збила всі цілі.
- Вночі 29 травня російські окупанти випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136. Вдень 29 травня Росія атакувала Київ балістичними ракетами . ППО знищила 11 крилатих та балістичних ракет.
- 1 червня росіяни випустили по Києву 10 ракет типу "Іскандер", Українська протиповітряна оборона збила все.
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