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Зеленський: Поки у нас немає F-16, потрібна коаліція "Патріотів"

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 18:53
Зеленський: Поки у нас немає F-16, потрібна коаліція
Володимир Зеленський (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Україні необхідно дожити до того моменту, коли вона отримає сучасні західні винищувачі, які зміцнять систему протиповітряної оборони. Поки немає F-16, необхідно створити коаліцію "Патріотів". Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу у Румунії.

Президент зазначив, що за допомогою комплексів ППО Patriot Україна може збивати будь-які російські ракети. 

"До винищувачів ще треба дожити. І ми це зробимо обов'язково. Не втратити багато людей. І тому дуже важливо мати захист. Чому Patriot? Тому що Patriot показали всьому світу, як це працює. Ми збиваємо будь-який вид ракет Російської Федерації", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що це дуже важливий висновок для захисту всього світу та Європи.

Президент заявив, що Україна пропонує створити "небесний щит" для всього європейського континенту, починаючи з української території, бо тут ситуація найнебезпечніша.

"Поки в нас не буде літаків, нам потрібно більше "Патріотів". Ось і відповідь. І тому нам потрібна коаліція "Патріотів", – заявив Зеленський.

Наталія Медведєва
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Володимир Зеленськийвійнавійськова допомогаппоPatriot
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