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Росія обстріляла Київ Іскандерами. Українська ППО знищила всі 10 ракет – Повітряні сили

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 08:36
Росія обстріляла Київ Іскандерами. Українська ППО знищила всі 10 ракет – Повітряні сили - Фото
Іскандер (Фото: Вікіпедія)

1 червня, близько 02:45, росіяни випустили по Києву 10 ракет типу "Іскандер", українська протиповітряна оборона збила усі. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Загалом Росія атакувала сімома балістичними ракетами "Іскандер-М" та трьома крилатими ракетами "Іскандер-М".

Повідомляється, що ракети були випущені з Брянської області РФ.

Раніше у поліції Києва повідомили, що у Деснянському районі внаслідок падіння уламків загинула 33-річна жінка та 34-матір з 11-річною донькою. Ще 11 громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Мешканець Деснянського району повідомив, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене.

LIGA.net звернулася з проханням прокоментувати інформацію до КМВА. Там пообіцяли відповісти пізніше.

Читайте також: Ракетний удар по Києву. Британія вважає, що Росія не досягне цілей — буде як зі світлом

Мілана Головань
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