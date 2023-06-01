Росія обстріляла Київ Іскандерами. Українська ППО знищила всі 10 ракет – Повітряні сили

1 червня, близько 02:45, росіяни випустили по Києву 10 ракет типу "Іскандер", українська протиповітряна оборона збила усі. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Загалом Росія атакувала сімома балістичними ракетами "Іскандер-М" та трьома крилатими ракетами "Іскандер-М".

Повідомляється, що ракети були випущені з Брянської області РФ.

Раніше у поліції Києва повідомили, що у Деснянському районі внаслідок падіння уламків загинула 33-річна жінка та 34-матір з 11-річною донькою. Ще 11 громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Мешканець Деснянського району повідомив, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене.

LIGA.net звернулася з проханням прокоментувати інформацію до КМВА. Там пообіцяли відповісти пізніше.

Вночі 29 травня російські окупанти випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136. Вдень 29 травня Росія атакувала Київ балістичними ракетами.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що ППО знищила 11 крилатих та балістичних ракет.

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