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Россия обстреляла Киев Искандерами. Украинская ПВО сбила все 10 ракет – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 08:36
Россия обстреляла Киев Искандерами. Украинская ПВО сбила все 10 ракет – Воздушные силы - Фото
Искандер (Фото: Википедия)

1 июня, около 02:45 ночи россияне выпустили по Киеву 10 ракет типа Искандер, украинская противовоздушная оборона сбила все. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

В целом Россия атаковала семью баллистическими ракетами Искандер-М и тремя крылатыми ракетами Искандер-М.

Сообщается, что ракеты были выпущены из Брянской области.

Ранее в полиции Киева сообщили, что в Деснянском районе в результате падения обломков погибла 33-летняя женщина и 34-мать с 11-летней дочерью. Еще 11 граждан получили ранения разной степени тяжести.

Житель Деснянского района сообщил, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто.

LIGA.net обратилась с просьбой прокомментировать информацию в КМВА. Там пообещали ответить позже.

Читайте также: Ракетный удар по Киеву. Великобритания считает, что Россия не достигнет целей — будет как со светом

Милана Головань
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