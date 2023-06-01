Россия обстреляла Киев Искандерами. Украинская ПВО сбила все 10 ракет – Воздушные силы

1 июня, около 02:45 ночи россияне выпустили по Киеву 10 ракет типа Искандер, украинская противовоздушная оборона сбила все. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

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В целом Россия атаковала семью баллистическими ракетами Искандер-М и тремя крылатыми ракетами Искандер-М.

Сообщается, что ракеты были выпущены из Брянской области.

Ранее в полиции Киева сообщили, что в Деснянском районе в результате падения обломков погибла 33-летняя женщина и 34-мать с 11-летней дочерью. Еще 11 граждан получили ранения разной степени тяжести.

Житель Деснянского района сообщил, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто.

LIGA.net обратилась с просьбой прокомментировать информацию в КМВА. Там пообещали ответить позже.

Ночью 29 мая российские кафиры выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136. Днем 29 мая Россия атаковала Киев баллистическими ракетами .

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что ПВО уничтожило 11 крылатых и баллистических ракет.

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