UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Над Киевом и областью уничтожены 11 крылатых и баллистических ракет – Залужный

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 13:56
Над Киевом и областью уничтожены 11 крылатых и баллистических ракет – Залужный - Фото
Валерий Залужный (Фото: Генштаб ВСУ)

Днем 29 мая над Киевом и областью силами противовоздушной обороны ВСУ уничтожены 11 крылатых и баллистических ракет. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Второй раз в сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины", – написал Залужный.

Главнокомандующий сообщил, что около 11:30 россияне атаковали Киев и область баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер".

"В общей сложности выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены", – написал Залужный.

  • Ночью 29 мая российские оккупанты выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136.
  • Днем 29 мая Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, все цели сбила ПВО. Это была 16-я воздушная атака россиян на столицу Украины.
Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнакиевракетный ударВалерий Залужный
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 