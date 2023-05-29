Над Киевом и областью уничтожены 11 крылатых и баллистических ракет – Залужный
29.05.2023, 13:56
Валерий Залужный (Фото: Генштаб ВСУ)
Днем 29 мая над Киевом и областью силами противовоздушной обороны ВСУ уничтожены 11 крылатых и баллистических ракет. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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"Второй раз в сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины", – написал Залужный.
Главнокомандующий сообщил, что около 11:30 россияне атаковали Киев и область баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер".
"В общей сложности выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены", – написал Залужный.
- Ночью 29 мая российские оккупанты выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136.
- Днем 29 мая Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, все цели сбила ПВО. Это была 16-я воздушная атака россиян на столицу Украины.
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