Над Киевом и областью уничтожены 11 крылатых и баллистических ракет – Залужный

Днем 29 мая над Киевом и областью силами противовоздушной обороны ВСУ уничтожены 11 крылатых и баллистических ракет. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Второй раз в сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины", – написал Залужный.

Главнокомандующий сообщил, что около 11:30 россияне атаковали Киев и область баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер".

"В общей сложности выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены", – написал Залужный.

Ночью 29 мая российские оккупанты выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136.

Днем 29 мая Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, все цели сбила ПВО. Это была 16-я воздушная атака россиян на столицу Украины.

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