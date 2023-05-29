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Над Київщиною знищено 11 крилатих та балістичних ракет – Залужний

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 13:56
Над Київщиною знищено 11 крилатих та балістичних ракет – Залужний - Фото
Валерій Залужний (Фото: Генштаб ЗСУ)

Вдень 29 травня над Києвом та областю силами протиповітряної оборони ЗСУ знищено 11 крилатих та балістичних ракет. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України", – написав Залужний.

Головнокомандувач повідомив, що близько 11:30 росіяни атакували Київ та область балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер".

"Загалом випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено", – написав Залужний.

  • Вночі 29 травня російські окупанти випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136.
  • Вдень 29 травня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, всі цілі збила ППО. Це була 16-та повітряна атака росіян на столицю України.
Наталія Медведєва
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