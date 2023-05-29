Вдень 29 травня над Києвом та областю силами протиповітряної оборони ЗСУ знищено 11 крилатих та балістичних ракет. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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"Вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України", – написав Залужний.

Головнокомандувач повідомив, що близько 11:30 росіяни атакували Київ та область балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер".

"Загалом випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено", – написав Залужний.

Вночі 29 травня російські окупанти випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136.

Вдень 29 травня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, всі цілі збила ППО. Це була 16-та повітряна атака росіян на столицю України.

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