Над Київщиною знищено 11 крилатих та балістичних ракет – Залужний
29.05.2023, 13:56
Валерій Залужний (Фото: Генштаб ЗСУ)
Вдень 29 травня над Києвом та областю силами протиповітряної оборони ЗСУ знищено 11 крилатих та балістичних ракет. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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"Вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України", – написав Залужний.
Головнокомандувач повідомив, що близько 11:30 росіяни атакували Київ та область балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер".
"Загалом випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено", – написав Залужний.
- Вночі 29 травня російські окупанти випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136.
- Вдень 29 травня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, всі цілі збила ППО. Це була 16-та повітряна атака росіян на столицю України.
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