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Залужний: Росія випустила по Україні до 40 ракет Х-101 з Ту-95МС та 35 дронів. Є прильоти

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 08:43
Залужний: Росія випустила по Україні до 40 ракет Х-101 з Ту-95МС та 35 дронів. Є прильоти - Фото
Валерій Залужний (Фото: ОП)

Російські окупанти випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136 в ніч проти 29 травня. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

За його словами, ворог атакував військові об'єкти та критичну інфраструктуру.

Дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС випустили до 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з району Каспійського моря.

Також росіяни запустили 35 іранських БпЛА Shahed-131/136 із південного та північного напрямку.

Протиповітряна оборона працювала на всій території країни — було знищено 67 повітряних цілей: 37 ракет, 29 дронів та один розвідувальний БпЛА.

Дивіться також: Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео враження від першої особи

Дмитро Гриниченко
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