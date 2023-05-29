Залужний: Росія випустила по Україні до 40 ракет Х-101 з Ту-95МС та 35 дронів. Є прильоти

Російські окупанти випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136 в ніч проти 29 травня. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

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За його словами, ворог атакував військові об'єкти та критичну інфраструктуру.

Дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС випустили до 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з району Каспійського моря.

Також росіяни запустили 35 іранських БпЛА Shahed-131/136 із південного та північного напрямку.

Протиповітряна оборона працювала на всій території країни — було знищено 67 повітряних цілей: 37 ракет, 29 дронів та один розвідувальний БпЛА.

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