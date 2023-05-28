Російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакують Україну вночі 28 травня, в Києві та області чують вибухи. Зазвичай окупанти запускають їх не поодинці, а серіями.

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Невдовзі після опівночі тривогу оголосили у південних областях, аж до Кіровоградської, трохи згодом – на півночі. Дніпропетровська область "почервоніла" о 00:43, а о 00:45 – й Київська (о 01:05 – столиця). До першої години ночі сирена завила у Сумській, потім – у Житомирській.

01:06. Віддалені звуки вибухів/пострілів у Київській області. О 01:10 ночі Київська ОВА підтвердила – на підступах до столиці працює ППО.

01:12–01:15. Тривога у центрі України: Вінницька, Черкаська та Полтавська області.

ВАЖЛИВО! Ось список, що заборонено робити при дронових атаках.

01:32. Херсонська область може спати – відбій.

01:36. "Шахеди" полетіли (яка частина, невідомо) на захід – "почервоніли" Рівненщина, Хмельниччина, а потім і Волинь.

01:56. Київ чує вибухи.

01:59. Відбій у Миколаївській області.

ДОВІДКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, у тому числі маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості ~170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий . "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, у тому числі маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості ~170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно переплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" для геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022-го біля Куп'янська.

02:02. Чернівецька область – тривога.

02:03-02:19. Київ та передмістя – активно працює ППО! Гучно.

02:12. Звук потужного вибуху у Києві.

02:17. Мер Києва Кличко пише, що є збиті цілі. Так, є, ми бачили. Додав, що "вибухи зі сторони Житомирського напрямку. Служби слідують на місце".

02:26. В Печерському районі Києва, попередньо, від уламків загорівся дах 9-поверхового будинку:

02:30. Кличко пише про вибухи в Соломʼянському районі Києва, і що в Святошинському працює ППО. Ще вибухи і пожежа в Голосіївському районі. Це підтвердження того, що було кілька хвилин тому.

02:36. На Київ іде наступна хвиля "шахедів", попередив Кличко, додавши, що атака масована.

02:36. В Голосіївському районі – падіння уламків біля АЗС, постраждали попередньо троє осіб. Госпіталізували жінку 35-ти років, загинув 41-річний чоловік.

02:40. ППО знищила вже понад 20 дронів, які йшли на Київ. "Ніч буде складною", застеріг Кличко.

02:45. В Голосіївському районі через уламки зайнявся дах ТРЦ, також пожежа на території будівництва.

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