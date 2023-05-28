Новини | Росія масовано атакує Київ у день міста, ППО збила вже десятки цілей, але є й жертви
Російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакують Україну вночі 28 травня, в Києві та області чують вибухи. Зазвичай окупанти запускають їх не поодинці, а серіями.
Невдовзі після опівночі тривогу оголосили у південних областях, аж до Кіровоградської, трохи згодом – на півночі. Дніпропетровська область "почервоніла" о 00:43, а о 00:45 – й Київська (о 01:05 – столиця). До першої години ночі сирена завила у Сумській, потім – у Житомирській.
01:06. Віддалені звуки вибухів/пострілів у Київській області. О 01:10 ночі Київська ОВА підтвердила – на підступах до столиці працює ППО.
01:12–01:15. Тривога у центрі України: Вінницька, Черкаська та Полтавська області.
ВАЖЛИВО! Ось список, що заборонено робити при дронових атаках.
01:32. Херсонська область може спати – відбій.
01:36. "Шахеди" полетіли (яка частина, невідомо) на захід – "почервоніли" Рівненщина, Хмельниччина, а потім і Волинь.
01:56. Київ чує вибухи.
01:59. Відбій у Миколаївській області.
02:02. Чернівецька область – тривога.
02:03-02:19. Київ та передмістя – активно працює ППО! Гучно.
02:12. Звук потужного вибуху у Києві.
02:17. Мер Києва Кличко пише, що є збиті цілі. Так, є, ми бачили. Додав, що "вибухи зі сторони Житомирського напрямку. Служби слідують на місце".
02:26. В Печерському районі Києва, попередньо, від уламків загорівся дах 9-поверхового будинку:
02:30. Кличко пише про вибухи в Соломʼянському районі Києва, і що в Святошинському працює ППО. Ще вибухи і пожежа в Голосіївському районі. Це підтвердження того, що було кілька хвилин тому.
02:36. На Київ іде наступна хвиля "шахедів", попередив Кличко, додавши, що атака масована.
02:36. В Голосіївському районі – падіння уламків біля АЗС, постраждали попередньо троє осіб. Госпіталізували жінку 35-ти років, загинув 41-річний чоловік.
02:40. ППО знищила вже понад 20 дронів, які йшли на Київ. "Ніч буде складною", застеріг Кличко.
02:45. В Голосіївському районі через уламки зайнявся дах ТРЦ, також пожежа на території будівництва.
Новина доповнюється...
- Вночі 22 травня 2023 року Дніпро переніс найсильніший з початку великої війни удар росіян: застосовувалися кілька типів ракет та дрони.
- Вночі 26 травня окупанти знову масовано ударили по Дніпру.
- Вранці 26 травня року в Дніпрі завдано удару російським "Іскандером" по поліклініці.
- Відео, як аквадрон вражає корабель "Іван Хурс" ЧФ РФ наприкінці травня. І ще одне.
Дивіться відео: Експілот ВПС США про допомогу українській артилерії: Скидати ракети з F-16 на поганих хлопців
Коментарі